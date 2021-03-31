В Рыбинске по нацпроекту ремонтируют детскую музыкальную школу №5
 

В Рыбинске по нацпроекту ремонтируют детскую музыкальную школу №5

31.03.2021, 16:19, Новости
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В этом году детская музыкальная школа №5 стала одной из участниц национального проекта «Культура» по направлению «Культурная среда».

На ремонтные работы фасадов и кровель двух корпусов школы выделено более 8 миллионов рублей.

– Мы очень рады, что в этом году Рыбинск активно участвует в нацпроекте по разным направлениям: ремонты зданий, обновление оборудования и музыкальных инструментов, а также создание современного виртуального концертного зала. Общая сумма финансирования, выделенная городу, – 18 миллионов рублей, и самый большой объем средств, даже в областном масштабе, – 8 миллионов рублей – направлен на ремонт зданий музыкальной школы №5, – рассказала Наталья Шульдина, заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам.

Основное здание, которое с 1961 года занимает детская музыкальная школа №5, построено более семи десятков лет назад. С момента постройки внешний капитальный ремонт не проводился ни разу. В рамках работ в этом году уже отремонтировали концертный зал на 60 зрительских мест.

– Помещение для концертов стало светлым, современным, красивым, с хорошей акустикой. Появилась возможность для концертной деятельности, отчетных выступлений воспитанников. Приятно не только ученикам, но и педагогам, – поделилась директор музыкальной школы № 5 Евгения Филиппова.

В весенне-летний период проведут ремонты кровель и фасадов зданий, а также входной группы и нескольких учебных кабинетов.

Администрация школы искусств №5 планирует и дальше участвовать в нацпроекте. За счет федеральных средств рассчитывают обновить музыкальное оборудование. Уже составлена заявка на приобретение рояля и струнных смычковых инструментов.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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