 

Мнение: Навальный объявил голодовку…

31.03.2021, 23:52, Разное
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В Instagram Навального появилась запись о том, что он объявил голодовку.

Дословно:

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает.

А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka “козлы”) запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: “Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет”.

Ну вот и чего делать? Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами».


отсюда

Я давно знаком с  Алексеем. И если он передал на волю, что «нету у тебя других методов борьбы», кроме объявления голодовки, значит, так оно и есть. Значит, все другие методы исчерпаны. И не сомневаюсь, что он будет держать голодовку, пока к нему не допустят врачей по поводу болей в спине, уже перешедших в ноги.

Надеюсь, что голодовка продлится недолго,  к Навальному допустят врачей и ему окажут медицинскую помощь. Руководство ФСИН не может не понимать, что если произойдет необратимое, крайними сделают именно их. Или они не боятся ответственности, потому что у них приказ «Навальный должен выбыть из числа живых»?  То есть довести до конца то, что не смогли сделать те, кто отравил Навального?

Фотография Алексея Навального  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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