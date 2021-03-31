Мнение: Погибла Ради Удовольствия

Швеция. 24-х летняя девушка (Eva J.) была задушена насмерть во время экстремального секса и продолжала быть использованной ещё около 10 минут. У неё была потребность в грубом экстремальном сексе и она имела множество разных партнёров, предлагая им иметь себя. Как парам, так и отдельным девушкам и парням. Где они должны были иметь её по разному, но обязательно со связанными у неё руками и с удушением её. Причём удавливая её пока она не потеряет сознание. “Простой” секс её уже давно не удовлетворял. (читать новость дальше внизу)

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