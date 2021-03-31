СК возбудил дело против полицейского из Бердска

…который не стал задерживать мужчину за угрозы жене. Тот вернулся домой и убил ее.

Следователи в Бердске (Новосибирская область) возбудили дело о халатности против полицейского. Он проигнорировал семейный конфликт, закончившийся убийством женщины. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

По версии следствия, утром 29 марта гражданка пожаловалась в дежурную часть на угрозы мужа. Наряд полиции задержал мужчину. В отделении с ним провели профилактическую беседу, но позже отпустили.

Через несколько часов в полицию позвонила соседка женщины и рассказала, что слышит крики о помощи. Подозреваемый полицейский не отправил наряд повторно. В результате гражданин убил 29–летнюю супругу.

Полицейского обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В феврале Кемеровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), возбужденное против двух местных полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына из-за гибели 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Правоохранители проигнорировали поступившее от соседей девушки сообщение о драке и криках. Бывший молодой человек нанес девушке более 60 ножевых ранений.

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