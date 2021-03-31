 

СК возбудил дело против полицейского из Бердска

31.03.2021, 23:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…который не стал задерживать мужчину за угрозы жене. Тот вернулся домой и убил ее.

Следователи в Бердске (Новосибирская область) возбудили дело о халатности против полицейского. Он проигнорировал семейный конфликт, закончившийся убийством женщины. Об этом сообщает местное управление Следственного комитета.

По версии следствия, утром 29 марта гражданка пожаловалась в дежурную часть на угрозы мужа. Наряд полиции задержал мужчину. В отделении с ним провели профилактическую беседу, но позже отпустили.

Через несколько часов в полицию позвонила соседка женщины и рассказала, что слышит крики о помощи. Подозреваемый полицейский не отправил наряд повторно. В результате гражданин убил 29–летнюю супругу.

Полицейского обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В феврале Кемеровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), возбужденное против двух местных полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына из-за гибели 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Правоохранители проигнорировали поступившее от соседей девушки сообщение о драке и криках. Бывший молодой человек нанес девушке более 60 ножевых ранений.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / В связи с дефицитом бюджета власти Украины открыли официальный аккаунт на OnlyFans

22.10 / Скандалы: «Он создал, по сути, «собянинскую Москву»

18.08 / Назван регион – лидер по производству пива в России

01.02 / 31 января в Москве: фотографии

05.02 / Мнение: Письмо: “Кадры красивого фильма”

13.02 / В России появится омбудсмен по делам “золотой молодежи”

25.02 / Twitter и Facebook стали лидерами по количеству опасного контента

16.09 / Мнение: Колесниковой предъявили обвинения

04.03 / В 2021 году Microsoft может анонсировать следующее поколение Windows

21.07 / Мнение: Путин и Насреддин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)