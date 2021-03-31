Притула: Раскола в “Голосе” нет. Но есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии

В партии “Голос” и во фракции этой партии в Верховной Раде нет раскола, заявил член партии, шоумен, бывший кандидат от “Голоса” в мэры Киева Сергей Притула в Facebook 31 марта.

“В последнее время в информационной среде появилось много сообщений, касающихся внутренней жизни партии “Голос”. Хотел бы прояснить несколько ключевых моментов. Категорически не согласен с формулировками вроде “раскол в партии” и так далее. Ни в партии, ни во фракции нет каких существенных мировоззренческих разногласий между собой. Все гораздо проще. У большого количества партийцев и депутатов парламентской фракции есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии”, – заявил Притула.

По его словам, ему жаль, что ситуация стала публичной.

“Однако, я с радостью последние несколько дней наблюдаю за заявлениями депутатов парламентской фракции, Киевсовета, депутатов городских советов и объединенных территориальных общин и наших региональных ячеек от Дружковки до Черновцов, от Винницы до Херсона, от Днепра до Тернополя, в которых они требуют от политсовета созвать внеочередной партийный съезд, чтобы на нем решить все проблемные вопросы. И это единственное и лучшее, что можно сделать сегодня, чтобы вернуть функционал партии и фракции в парламенте в полезное русло”, – написал он.

Притула отметил, что для него крайне важно “сохранение активной, профессиональной и проукраинской фракции в парламенте”.

“В конце концов, этого хотят сотни тысяч избирателей “Голоса” по всей Украине. Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование своих однопартийцев. В конце концов они вам делегировали такие весомые полномочия, чтобы вы слышали всех партийцев, а не слушали одного человека. Прошу сообщить о дате внеочередного съезда и обеспечить представительство делегатов от регионов пропорционально количеству депутатов “Голоса” в местных советах региона”, – написал он.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/295141191970488

29 марта народные депутаты от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

Партию “Голос” возглавляет нардеп Кира Рудик. В марте прошлого года она сменила на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Парламентскую фракцию “Голос” возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был нардеп Сергей Рахманин.

22 марта нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Лозинскому, Бобровской, Устиновой, Стефанишиной и Цабалю.

Железняк, комментируя ситуацию во фракции, говорил, что в ней происходят определенные процессы, связанные в первую очередь с ростом.

“Организация растет. Конечно, это всегда вызывает определенные “терки” внутри команды. Я бы точно не делал из этого апокалипсиса, не говорил бы о расколах, катастрофах и так далее”, – заявил политик.

Издание “Бабель” 30 марта сообщило, что в его распоряжении оказалось заявление местных ячеек партии “Голос”, в котором они требуют созвать съезд политсилы в связи с давлением, которое руководство оказывает на группу депутатов.

С подобным заявлением выступили ячейки в Винницкой, Днепропетровской, Херсонской, Черновицкой, Закарпатской областях, а также в Белой Церкви, Дружковке, Обухове, Хмельницком и главы Бориспольского и Переяславского городских ячеек, депутат Киевского городского совета от “Голоса” и молодежное крыло партии, отмечает издание.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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