 

В NASA рассказали о грядущем запуске нового космического телескопа

31.03.2021, 23:18, Новости дня
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Как сообщили представители NASA, готовится к запуску новый космический телескоп, мощность которого в сотню раз превышает возможности знаменитого «Хаббла». Проект оценили в десять миллиардов долларов США.

Название нового телескопа – «Джеймс Вебб» (JWST). Его уже сравнивают с машиной времени, так как он позволит рассмотреть свет звезд, многих из которых уже и в природе-то не существует.

По словам представителей американского аэрокосмического агентства, телескоп откроет новую страницу в деле освоения космоса и развития астрономии. Основной фокус будет сосредоточен на инфракрасном спектре излучения, так как он предоставляет возможность собрать больше полезной информации, говорят ученые.



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