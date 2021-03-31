В Томске сумели распечатать ракетный двигатель на 3D-принтере

Технологию 3D-печати агрегатов из тугоплавких материалов создали в Томском государственном университете. Как сообщает пресс-служба сибирского вуза, его сотрудники построили специальный 3D-принтер и распечатали на нем ракетный двигатель.

На этот раз речь идет о силовом агрегате для легкой ракеты, пояснили специалисты. Однако, развивая технологии в данном направлении, можно достичь и большего.

Сверхлегкие ракеты сейчас очень востребованы в отечественной космической отрасли. Они позволят выводить на низкую орбиту Земли новые спутниковые группировки при относительно низких финансовых затратах. Последние нужны для улучшения интернет-связи и развития современных телекоммуникационных технологий.