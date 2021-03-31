 

Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко

31.03.2021, 23:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

29 марта Генеральная прокуратура Белоруссии завела дело на оппозиционера Светлану Тихановскую и членов инициативы BYPOL. Их обвиняют в подготовке терактов на территории республики. Как уточнил глава ведомства Андрей Швед, эти лица планировали устроить взрывы и поджоги в столице и других городах.

Случившееся прокомментировал политолог Андрей Федута. По его мнению, Тихановская, мать двоих детей, не решилась бы организовать или даже просто поощрять массовое убийство соотечественников и их отпрысков. “Зачем ей это? Чтобы опять наращивать поток репрессий? Не верится”, – отметил эксперт.

Федута вспомнил о трагедии, которая произошла в Минске в апреле 2011 года. Тогда в результате взрыва в столичном метро погибли 15 человек. Политолог рассказал о непопулярной и “забытой” версии произошедшего. По некоторым данным, теракт могли организовать белорусские спецслужбы.

Эксперт пояснил, что трагедия могла быть выгодна властям республики. Как уточнил Федута, она должна была сплотить белорусское общество, вернуть уважение к суду и сотрудникам силовых ведомств, а также помешать росту протестных настроений, передает Belsat.eu.

Он не исключил, что власти Белоруссии могли сами придумать историю о готовящемся теракте, чтобы разобраться со Светланой Тихановской. “Боюсь, это зеркально отзовется в появлении подозрений в адрес самого Лукашенко. Лучше бы к таким вещам не прибегать”, – заявил Федута.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Давид Хомак сдал двух своих котов в приют из-за нацизма

09.08 / Белорусская оппозиция просит силовиков отказаться от поддержки Лукашенко

12.02 / Нравится, когда американцы из этой штуки облучают? – Лукашенко анонсировал запрет на микроволновые печи

14.10 / Мнение: Иран сбил израильский БПЛА “IAI Harop”

27.09 / Stone Island разработает компас, стрелка которого будет указывать на ближайший гей-клуб

05.11 / Есть жертвы: пассажирский поезд снес машину в ЯНАО

03.01 / Чубайс через суд добился возвращения дома своего деда в центре Москвы, национализированного в 1918 году

02.11 / Мнение: ХТШ и использование SVBIED (джихад-мобилей)

28.10 / Древнейшие «бомбоубежища» Индии

10.03 / В Саратовской области найдено тело мужчины с изрезанной головой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)