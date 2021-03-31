Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко

29 марта Генеральная прокуратура Белоруссии завела дело на оппозиционера Светлану Тихановскую и членов инициативы BYPOL. Их обвиняют в подготовке терактов на территории республики. Как уточнил глава ведомства Андрей Швед, эти лица планировали устроить взрывы и поджоги в столице и других городах.

Случившееся прокомментировал политолог Андрей Федута. По его мнению, Тихановская, мать двоих детей, не решилась бы организовать или даже просто поощрять массовое убийство соотечественников и их отпрысков. “Зачем ей это? Чтобы опять наращивать поток репрессий? Не верится”, – отметил эксперт.

Федута вспомнил о трагедии, которая произошла в Минске в апреле 2011 года. Тогда в результате взрыва в столичном метро погибли 15 человек. Политолог рассказал о непопулярной и “забытой” версии произошедшего. По некоторым данным, теракт могли организовать белорусские спецслужбы.

Эксперт пояснил, что трагедия могла быть выгодна властям республики. Как уточнил Федута, она должна была сплотить белорусское общество, вернуть уважение к суду и сотрудникам силовых ведомств, а также помешать росту протестных настроений, передает Belsat.eu.

Он не исключил, что власти Белоруссии могли сами придумать историю о готовящемся теракте, чтобы разобраться со Светланой Тихановской. “Боюсь, это зеркально отзовется в появлении подозрений в адрес самого Лукашенко. Лучше бы к таким вещам не прибегать”, – заявил Федута.