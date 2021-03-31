Стрелку из Мытищ проверят психику после смерти

Вечером 30 марта после продолжавшегося несколько часов штурма в собственном доме в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах погиб 61-летний Владимир Барданов. Специалисты до сих пор не могут понять, что толкнуло пенсионера на ожесточенное сопротивление сотрудникам поравоохранительных органов. Было принято решение провести ему посмертную психиатрическую экспертизу, передает Пятый канал. Известно, что на территории рядом с особняком бывшего предпринимателя были вольеры с медведями и тиграми. В последнее время у мужчины появились финансовые проблемы.