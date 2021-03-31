Мнение: Опять – Среда, опять – Шоколадница!



В той самой Шоколаднице с читателем Романом, который взял сразу 3 (фото из его ФБ)

По уже установившейся традиции: сегодня – среда, и я опять жду всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику. По информации от издательства, у него на складе книги практически закончились, теперь допродают остатки в магазинах. Жду решения – будет допечатка или нет.

А вот у меня книжки все еще имеются! Также для тех, кто не сможет прийти – есть возможность отправить книгу почтой и с автографом автора! Пишите по адресу e-mail [email protected] или в личку. Если кто потеряется по дороге в кафе или не найдет там меня – телефон (985)741-0098. Звоните, пишите! Ура!

Про Романа занятно: он тоже пристрастился к моему блогу через хейтера – на этот раз Галковского. Рассказывал в кафе о себе: сам – умный мальчик из Барнаула, приехал покорять столицу, тут прибился к полку поклонников ГлавУтенка, полностью проникся его идеями РЛО и “англичанка гадит”. От него и услышал впервые про злокозненного Сапожника, который “продался англичанам” и “русских людей не любит”. Тогда и начал читать этого “проклятого русофоба”, внутренне плюясь и содрогаясь от отвращения.

А потом, рассказывает Роман, его жизнь сказочно изменилась – “я стал богатым”. На эту тему он говорил (как все русские люди) крайне осторожно, но дал понять, что он разбогател на какой-то им разработанной компьютерной игре. То есть буквально – “стал долларовым миллионером”, потому что сумел как-то выгодно продать игру на Запад.

И вот тут, совсем по Марксу, его мировоззрение коренным образом изменилось. “Бытие определяет сознание”. “Я, – заявляет Роман, – теперь русских не терплю еще больше, чем Вы!” Я попытался возразить, что я-то как раз против русских (как и против любых других национальностей) ничего не имею – но он меня не слушал. И часа полтора нам (собралась, как почти всегда, маленькая, разношерстная, но очень теплая компания) рассказывал, что он теперь считает себя “гражданином мира”, что видит теперь цель в просвещении, что из-за своего богатства потерял ментальную связь с глубинным народом, но ничуть об этом не жалеет… В общем, 19 век, Островский. С легким уклоном в достоевщину. Россия тем и хороша, что в ней ВООБЩЕ ничего не меняется.

По Столыпину: “Россия – это страна, в которой за 5 лет меняется всё, а за 200 лет – ничего”.