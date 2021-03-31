 

МВД Грузии обратилось к провоцирующим беспорядки из-за визита Познера сторонникам Саакашвили

31.03.2021, 23:02, Новости дня
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Телеведущий Владимир Познер, прибывший в Тбилиси, «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей, заявило МВД Грузии.

МВД отметило, что Познер ранее неоднократно посещал Грузию. В ведомстве отметили также, что сопровождающие Познера лица также прибыли в Грузию с соблюдением всех правил, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Напомним, представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего, протестуя против «приезда российского журналиста».

Они прибыли к гостинице, где остановился Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. Радикалы отключили свет в отеле и требуют выдворения Познера. Начались стычки с полицией.

Прибыли и лидеры оппозиции, которые называют Познера «эмиссаром президента РФ Владимира Путина». Оппозиционеры из числа сторонников Саакашвили также требуют, чтобы Познер уехал из страны.  

По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.



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