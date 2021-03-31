Дамаск счел конференцию по Сирии в Брюсселе нарушением Устава ООН
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Проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации Дамаска неприемлемо, сообщил сирийский МИД.
Соответствующие письма направлены внешнеполитическим ведомством Сирии в СБ ООН и генсеку организации. Дамаск сообщил о «неприемлемости проведения этой конференции в пятый раз без приглашения правительства Сирии». Подчеркивается, что именно сирийское правительство – представитель народа Сирии, а также «главный партнер ООН и международного сообщества в гуманитарных программах».
МИД, комментируя «участие ООН во главе этой конференции без правительства государства, которого это непосредственно касается», заявило о «нарушении основ Устава ООН, который призывает всех уважать суверенитет и независимость САР, целостность и безопасность ее территорий», передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.
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