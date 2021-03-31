Их жизнь останется собачьей

Россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев. Якобы для борьбы с бездомными животными. Это — глупость.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли в Государственную думу законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Они предлагают наделить правительство РФ, федеральные службы и министерства правом определять правила содержания домашних собак и кошек, а также запретить выпускать отловленных, стерилизованных и вакцинированных животных около детсадов, школ и поликлиник.

Эта инициатива хорошо вписывается в тенденцию последних лет: умные мысли преследуют российских депутатов, но те оказываются быстрее. Идея создания общей базы домашних животных сама по себе здравая и применяется в большинстве цивилизованных стран, где проблема безнадзорных животных решена, а культура владения домашними — на очень высоком уровне.

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Трудность заключается в том, что создатели законопроекта плохо себе представляют причины и следствия проблемы, которую пытаются решить.

В законопроекте указано: «В целях снижения количества безнадзорных животных необходимо стремиться к устранению причин их появления на улицах», — очень верно. А дальше — страшный бред: «Одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами». Люди, утверждающие подобное, понятия не имеют о поведении собак и кошек и, вероятно, никогда не сталкивались с реальной работой с безнадзорными животными.

Домашняя собака, потерявшаяся на прогулке или брошенная владельцем, в большинстве случаев гибнет в течение первых 48 часов. Любой собаковод знает это. Домашние собаки не имеют навыков выживания на улице, особенно в условиях больших городов. Чаще всего они попадают под машины, потому что не умеют самостоятельно переходить дорогу. Кроме того, они не умеют добывать пропитание и искать теплое место для ночлега. Гибнут от голода и обморожения, иногда их убивают бродячие псы.

Проблема безнадзорных животных в РФ находится в критическом состоянии из-за отсутствия инфраструктуры: в стране просто нет необходимого количества приютов. А в существующих государственных приютах — чудовищные условия и нет специалистов, которые должны заниматься социализацией, дрессировкой, лечением и дальнейшем пристройством животных.

Анастасия Егорова, кинолог-инструктор, специалист по рабочим качествам собак РКФ, чемпион мира по аджилити (кинологический вид спорта). Фото предоставлено автором

Федеральная программа ОСВВ (отлов–стерилизация–вакцинация–возврат), также имевшая в своей основе здравую мысль, — по сути, не исполняется. Кроме того, отдельно ОСВВ не решает проблему, а лишь помогает затормозить рост численности собак на улицах.

В большинстве регионов РФ тендеры на ОСВВ проводятся крайне редко. А уличные стаи размножаются и удваивают свою численность два раза в год. Часто конкурс выигрывают недобросовестные подрядчики, которые возвращают на улицы нестерилизованных собак, или животных с неснятыми швами, которые в муках гибнут на улицах с вывалившимися внутренними органами. Их спасением и стерилизацией занимаются волонтеры зоозащитных организаций на пожертвования и собственные средства, без поддержки региональных властей и государства.

Сотрудник общественной благотворительной организации выпускает на волю стерилизованную и чипированную собаку. Фото: РИА Новости

Челябинские депутаты также предлагают внести изменения в процедуру возврата собак после ОСВВ: «Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается <…> запретить возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены».

Бродячая собака, прожившая всю жизнь на улице, имеет суперспособности по поиску источников пропитания и безопасного места для обитания и размножения.

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Выпущенная обратно на улицу, она либо вернется на прежнее место, независимо от того, где ее выпустили, либо — найдет аналогичное.

И совершенно точно — общественное, потому что сердобольные люди — основа ее кормовой базы.

Проблема безнадзорных животных требует комплексного решения: организации необходимого количества приютов с гуманными условиями содержания, укомплектации их штатом специалистов — ветеринаров, кинологов, персонала для уборки и кормления. Собакам и кошкам не место на улице, даже если они стерилизованы и вакцинированы. Необходима серия образовательных кампаний среди населения, особенно регионов с большим частным сектором домов, для повышения культуры владения домашними животными. Государственная программа по бесплатной вакцинации, стерилизации и чипированию домашних животных, чтобы они не пополняли популяцию безнадзорных и не приносили потомство, выпущенные владельцами на самовыгул. А владельцы, не имеющие финансовой возможности сделать все необходимое, могли в муниципальной ветклинике получить все эти услуги бесплатно. Тогда база домашних животных будет полной и актуальной и сможет реально помогать в спасении животных и возврату их владельцам.

Анастасия Егорова

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