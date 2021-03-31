Мнение: Битва за Мариб. Март 2021

О ходе боевых действий и промежуточных итогах битвы за Мариб на конец марта 2021-го года.

Битва за Мариб. Март 2021

Можно констатировать, что командованию саудовской коалиции, несмотря на целую серию неудач, удалось добиться относительной стабилизации фронта и не допустить его развала на ключевых направлениях, важных для удержания столицы Мариба и стратегически значимых коммуникаций.

Хотя оперативная инициатива в регионе на конец марта продолжает оставаться в руках хуситов, масштаб проводимых операций снизился и о полномасштабном наступлении по всем ключевым направлениям речи уже не идет. Фактически командование саудовской коалиции смогло в оборонительных боях сковать основные ударные силы хуситов и не допустить их прорыва в глубину оперативного построения марибской группировки. При этом командование хуситов всячески стремилось реализовать глубокие рассекающие удары для выхода на коммуникации противника, отдавая этим попыткам приоритет.

Важную роль в срыве оперативного замысла хуситов сыграли контрудары войск коалиции к югу от Таиза и на юго-западе Йемена у границы с Саудовской Аравией. Хотя они и не привели к существенным результатам с точки зрения захвата ключевых населенных пунктов и территорий, они вынудили хуситов направить часть резервов на указанные направления для отражения атак хадистов.

С начала наступления «Ансар Аллах» в феврале данные контрудары оказались наиболее успешной идеей штаба коалиции, так как прямолинейные контрудары на марибском направлении оказывались слишком затратными и не помогали остановке наступления.

В итоге хуситы, перебросив силы в Таиз и к границе с Саудовской Аравией, подкрепили свой фронт и вернули большую часть утерянных в ходе начавшегося контрнаступления территорий. Но они понимают, что эта стабилизация под Таизом была оплачена снижением давления на ключевой фронт, на который командование хуситов делало ставку во время весенней кампании 2021 года.

Тем не менее «Ансар Аллах» отказывается прекращать свои попытки наступать в прежней группировке, операция которой уже давно вступила в стадию насыщения. В последнюю неделю марта хуситы сместили акцент в своих операциях с попыток прорваться к трассам N5 и N7 на более прямолинейные попытки прорвать фронт хадистов к западу и северо-западу от Мариба. Это привело к определенным тактическим успехам и продвижению на несколько километров. Но если рассматривать такую «смену пластинки» в контексте всего замысла операции, то, конечно, саудовской коалиции это наступление будет отражать несколько проще, нежели прикрывать различные дыры на огромном растянутом фронте.

Для общего хода войны текущее развитие событий в Марибе выглядит достаточно типично. С одной стороны, хуситы прочно владеют оперативной инициативой, что позволяет им как продолжать наступательную операцию в Марибе, так и проводить локальные оборонительные и контрнаступательная операции. С другой — наступление на столицу провинции показало, что «Ансар Аллах» все еще не добилась того уровня превосходства над противником, чтобы выигрывать сражения прямолинейными действиями, хотя низкий уровень подготовки войск хадистов и саудитов в значительной степени его нивелирует.

Разумеется, затягивание или остановка сражения в Марибе выгодны Саудовской Аравии и США, которые опасаются, что военная победа хуситов сделает Иран еще более несговорчивым в случае возможных переговоров по Йемену и другим ближневосточным делам. Удержание столицы Мариба позволяет поддерживать видимость того, что у коалиционного правительства Мансура Хади и представителей Южного Переходного Совета (ЮПС) есть будущее в поствоенном Йемене, так как потеря Мариба сильнее прочего ударит именно по Хади и просаудовской фракции коалиционного правительства.

Для движения «Ансар Аллах» остановка наступления невыгодна по пропагандистским и политическим соображениям, хотя с военной точки зрения хуситам требуется оперативная пауза для пополнения частей первой линии и подтягивания резервов. Тем не менее хуситы в какой-то мере оказались в заложниках у собственных пропагандистских лозунгов, обещавших взятие Мариба либо весной этого года, либо «в ближайшее время». Поэтому для подкрепления этой линии требуются хотя бы тактические успехи для демонстрации продвижения вперед.

В условиях напряженных отношений между США, Ираном и Саудовской Аравией продолжение активности хуситов в Марибе (как и удары дронов и ракет по Саудовской Аравии) служит цели поддержания переговорной позиции Ирана по Йемену. Это позволяет использовать ее как один из элементов торга в том случае, если переговоры между США и Ираном состоятся.

Тегеран может «рекомендовать» хуситам приостановить наступление в обмен на уступки со стороны США, связанные, например, со смягчением блокады Йемена, прекращением поддержки Саудовской Аравии и исключением из списка террористов различных военных и политических функционеров хуситов. Политические факторы требуют продолжения операции, в то время как военные прозрачно намекают, что хуситам нужна оперативная пауза.

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Еще одним важным фактором стало ослабление позиций Мансура Хади в южных провинциях Йемена. Воспользовавшись тем, что хадисты перебрасывали из Абьяна и Хадрамаута войска в Мариб, силы Южного Переходного Совета усиливают свое влияние в этих провинциях, в результате чего реальная власть Хади страдает от системной эрозии. Это же касается и переброски отрядов боевиков исламской партии «Аль-Ислах» в Мариб для противостояния хуситам. Она ослабила позиции «Аль-Ислах» в Абьяне, где ее представители в 2019-2020 годах вели бои против сил ЮПС.

В целом кризис в Марибе косвенно повлиял на изменение силового баланса сил в Южном Йемене в пользу сил, поддерживаемых ОАЭ. Они выигрывают в долгосрочной перспективе от ослабления хадистов, пользующихся поддержкой Саудовской Аравии. Данное неочевидное последствие Марибского сражения напрямую сказывается на работе коалиционного правительства Йемена, которое чудом избежало гибели в декабре 2020 года.

Кризис хадистов в Марибе усиливает амбиции членов ЮПС, занимающих должности министров и заместителей министров в кабмине, особенно в вопросах распределения финансов и определения властных полномочий. Это фактически повторяет ситуацию с назначением губернатора Адена от Южного Переходного Совета, что повлекло за собой многомесячную аппаратную, политическую и медийную войну между «союзниками» за распределение власти в столице Южного Йемена.

Теперь же схожие процессы распространяются на те территории страны, где нет явного доминирования хадистов или сил, поддерживаемых ОАЭ. Это делает всю конструкцию «официальной власти Йемена» крайне неустойчивой и при первом же серьезном внутреннем кризисе может привести к распаду коалиционного кабинета и новому срыву Эр-Риядских соглашений.

Как показала практика, сохранение такого правительства больше выгодно Саудовской Аравии, нежели ОАЭ. Последние проводят в Йемене сепаратную линию на раскол страны и сейчас больше озабочены не войной с хуситами, а культивированием сепаратистских настроений в Южном Йемене, попутно артикулируя готовность договориться с хуситами, если те согласятся на раздел.

Конечно, стоит затронуть фактор ударов по Саудовской Аравии, которые продолжаются параллельно с битвой за Мариб. Идущие с переменным успехом атаки уже давно стали полноценной кампанией, которую хуситы не намерены останавливать, а Саудовская Аравия затормозить не может.

Осуждение со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и США никак не мешает «Ансар Аллах» придерживаться выбранной линии поведения, так как с точки зрения ведения ассиметричной войны удары ракет и дронов, являются лучшим ответом на воздушное господство авиации коалиции в Йемене.

С дипломатической точки зрения «Ансар Аллах» на текущем этапе войны вполне достаточно поддержки Ирана. Реакция противников на эти удары скорее лишь убеждает Тегеран в верности избранного курса, поэтому без достижения политического соглашения между США и Ираном удары по Саудовской Аравии будут продолжаться, как и наступление в Марибе.

Специально для ФАН

Полностью обзор смотри тут https://riafan.ru/1414810-stabilizaciya-fronta-i-oslablenie-khadi-promezhutochnye-itogi-bitvy-za-iemenskii-marib

Уничтожение тачанок хуситов.

Переброска мотопехоты 5-й дивизии из Адена на фронт в Марибе.

Саудовский F-15 уничтожает дрон-камикадзе Qasef-2k

Массовая демонстрация в Сане посвященная 6-й годовщине начала войны.

Пропагандистский ролик хуситов посвященный битве за Мариб.

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