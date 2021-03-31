 

Во Львовской области от взрыва гранаты погиб мужчина

31.03.2021, 22:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В одном из сел Львовской области 31 марта 47-летний мужчина погиб от взрыва гранаты. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Информация о взрыве в частном дворе поступила в полицию в 17.15.

“В результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель, во дворе которого произошло событие. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой “самоубийство” и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел в селе Хоросно Пустомытовского района. Погибший, по данным издания, – бывший участник антитеррористической операции на Донбассе. 

Источники портала в полиции рассказали, что когда произошел взрыв, мужчина находился во дворе, граната была у него в кармане. От взрыва ему оторвало ногу, а через несколько минут он умер.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Верховный суд Украины отменил президентский указ об увольнении Семочко

21.12 / Витренко назначен и.о. министра энергетики Украины

28.10 / Ученые сумели установить причину исчезновения лесов на Алтае

26.02 / Первые серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси

02.12 / Минюст США не выявил масштабных фальсификаций на американских выборах

05.08 / Летчиков Су-57 решили защитить от ядерного взрыва

27.07 / Волкер ответил на вопрос, нападет ли Россия на Украину со стороны Крыма

29.06 / В MLS сообщили о 24 случаях заражениях коронавирусом за неделю до рестарта сезона

07.07 / В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

15.08 / “Энергоатом” отказался продавать электроэнергию после изменения правил на рынке электроэнергии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)