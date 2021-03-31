Во Львовской области от взрыва гранаты погиб мужчина

В одном из сел Львовской области 31 марта 47-летний мужчина погиб от взрыва гранаты. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Информация о взрыве в частном дворе поступила в полицию в 17.15.

“В результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель, во дворе которого произошло событие. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой “самоубийство” и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел в селе Хоросно Пустомытовского района. Погибший, по данным издания, – бывший участник антитеррористической операции на Донбассе.

Источники портала в полиции рассказали, что когда произошел взрыв, мужчина находился во дворе, граната была у него в кармане. От взрыва ему оторвало ногу, а через несколько минут он умер.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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