УЕФА снял ограничение по числу зрителей на стадионах

Союз европейских футбольных ассоциаций изменил правила допуска зрителей на матчи под своей эгидой. УЕФА разрешил местным органам власти самостоятельно принимать решения о заполняемости трибун болельщиками, сообщила 31 марта пресс-служба союза.

Исполком УЕФА пересмотрел решение от 1 октября 2020 года, которым было ограничено присутствие зрителей на футбольных матчах в количестве 30% от вместимости стадиона.

“Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется. Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решения о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти”, – говорится в сообщении.

При этом чтобы минимизировать связанные с COVID-19 риски, УЕФА предложил оставить в силе запрет болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их.

Решения вступают в силу с 1 апреля.

Ранее УЕФА исключил возможность проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года без болельщиков. До 7 апреля каждый из 12 городов – хозяев Евро 2020 должен предоставить план о количестве болельщиков, которые будут допущены на стадионы.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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