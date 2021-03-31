Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги держит в Беларуси в российских рублях – “Схемы”

Денежные активы семьи главы политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает проект “Радіо Свобода” “Схемы”, журналисты которого проанализировали декларации политика за 2019-й и 2020 год.

Журналисты посчитали, что с учетом курса валют за соответствующие периоды в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили €7 млн 17 тыс., а в 2020 году – вдвое больше: €14 млн 421 тыс.

При этом если в 2019 году Медведчук хранил деньги преимущественно в евро и гривне, то в 2020 году самая большая сумма хранится в российских рублях на счету его жены Оксаны Марченко в белорусском “Абсолютбанке” – более 784 млн руб. (почти €9,5 млн).

Согласно декларации, Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия “Основы инвестиций” и финансовой компании “Тренд Оптима”. Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Вместе с тем, Марченко стала владелицей еще двух компаний в России, связанных с нефтяным бизнесом. Речь идет о ООО “Югтранс-НЗНП” (компания-перевозчик) и ООО “НЗНП Инжиниринг”. Это строительная фирма, которая выступает заказчиком работ по модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщают “Схемы”. Завод, попавший в сотню крупнейших предприятий в рейтинге российского Forbes, находится под действием украинских санкций с февраля 2021 года за поставки нефтепродуктов в ОРДЛО. Менеджмент НЗНП эти поставки отрицает.

Журналисты отмечают, что владелец “Абсолютбанка” – белорусский олигарх Николай Воробей, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). В 2019 году Воробей стал владельцем контрольного пакета акций нефтепродуктопровода в Украине компании “Прикарпатзахідтранс”. Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании. Центр противодействия коррупции в статье на “Украинской правде” называет Воробья “банкиром” Медведчука и его коллеги по фракции Тараса Козака.

19 февраля по решению СНБО были введены санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Медведчук и его жена Оксана Марченко – кумовья Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра “Миротворец”.

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