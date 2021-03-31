 

Кулеба обсудил с Блинкеном ситуацию на Донбассе и нежелание РФ подтвердить приверженность режиму тишины – МИД

31.03.2021, 22:28, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МИД Украины.

Разговор, как отметили в ведомстве, состоялся по инициативе украинской стороны.

“Министр [Кулеба] проинформировал собеседника о системном обострения Россией ситуации с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня”, – говорится в сообщении.

Отдельное внимание Кулеба уделил событиям 26 марта, когда на Донбассе погибло четверо украинских военнослужащих.

“Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности”, – сообщили в МИД.

Также дипломаты обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, добавили в ведомстве.

Это был второй телефонный разговор Кулебы и Блинкена. Предыдущий состоялся 1 февраля. Кулеба стал одним из первых, с кем он провел переговоры после вступления в должность. 

29 марта телефонный разговор провели советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Они обсудили проведение реформ в Украине, ситуацию на востоке страны и двустороннее сотрудничество.

Телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом еще не было. Кулеба сообщиал в феврале, что ведется его подготовка. В начале марта посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что телефонный разговор Байдена и Зеленского обязательно состоится и “без никаких предпосылок”. По словам пресс-секретаря посольства Дэниэла Лангенкемпа, Байден является “преданным другом Украины”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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