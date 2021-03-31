Американские ученые создали препарат, замедляющий старение

Новый американский медпрепарат восстанавливает когнитивные функции и мышечную силу организма. Таким образом, достигается эффект омоложения организма говорят ученые.

Новое средство против старения представили специалисты Медицинского колледжа Бейлора (Хьюстон, США). В нем содержится смесь глицина и ацетилцистеина, которые уже давно применяются для того, чтобы достичь некоторого омоложения организма.

Как пояснили ученые, данные химические вещества вступают в реакцию с тканями организма, после чего из него выводятся вредные соединения, которые и создают проблемы в преклонном возрасте. Препараты работают на клеточном уровне практически во всех человеческих органах.