 

Американские ученые создали препарат, замедляющий старение

31.03.2021, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый американский медпрепарат восстанавливает когнитивные функции и мышечную силу организма. Таким образом, достигается эффект омоложения организма говорят ученые.

Новое средство против старения представили специалисты Медицинского колледжа Бейлора (Хьюстон, США). В нем содержится смесь глицина и ацетилцистеина, которые уже давно применяются для того, чтобы достичь некоторого омоложения организма.

Как пояснили ученые, данные химические вещества вступают в реакцию с тканями организма, после чего из него выводятся вредные соединения, которые и создают проблемы в преклонном возрасте. Препараты работают на клеточном уровне практически во всех человеческих органах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Глава Камчатского края потребовал доступности туризма для местных жителей

16.10 / Депутат Госдумы внесен в черный список Азербайджана за визит в Карабах

31.07 / Белоруссия заявила об усилении Россией контроля на границе

09.08 / Министр окружающей среды Ливана подал в отставку

20.08 / Рассекречен новый универсал Subaru Levorg с турбомотором 1.8

23.02 / В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса

14.01 / Кириенко: Размер президентских грантовых фондов постоянно увеличивается

11.12 / В Кремле выступили за контакты с Германией на любых уровнях

16.02 / ABC – смягчение ограничений сводит на нет успехи США в борьбе с пандемией

10.01 / «Британский» штамм коронавируса выявлен в штате Нью-Йорк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)