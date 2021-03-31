 

В Казани разрабатывают искусственную костную ткань

31.03.2021, 22:24, Новости дня
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Группа молодых ученых из Казанского федерального университета занята созданием искусственной костной ткани. В работе уже видны определенные достижения, говорится в официальном сообщении для прессы, распространенном представителями вуза.

Ткань пытаются создать методом электронного парамагнитного резонанса, отмечают ученые. Параллельно ведутся поиски возможности разработки и других инновационных материалов, которые можно будет применять в различных областях человеческой деятельности.

Однако главной задачей остается создание полностью биосовместимого материала, который должен стать основой для имплантов. Эксперты ожидают большого прорыва в данной области медтехнологий.



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