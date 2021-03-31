Глава Счетной палаты назвал долю бедствующих без господдержки россиян

Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о бедственном положении большой доли малоимущих россиян. По словам политика, каждый пятый живущий за чертой бедности не получает никакой поддержки от государства.

Кудрин отметил, что к бедным гражданам относятся те, чей доход не достигает величины прожиточного минимума. Он добавил, что без детских коронавирусных пособий, выплаченных в прошлом году, доля бедствующих была бы ещё выше. Однако глава СП считает, что необходимо разработать дополнительные меры и программы для снижения бедности в стране, передаёт телеканал “360”.