 

Глава Счетной палаты назвал долю бедствующих без господдержки россиян

31.03.2021, 22:18, Разное
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Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о бедственном положении большой доли малоимущих россиян. По словам политика, каждый пятый живущий за чертой бедности не получает никакой поддержки от государства.

Кудрин отметил, что к бедным гражданам относятся те, чей доход не достигает величины прожиточного минимума. Он добавил, что без детских коронавирусных пособий, выплаченных в прошлом году, доля бедствующих была бы ещё выше. Однако глава СП считает, что необходимо разработать дополнительные меры и программы для снижения бедности в стране, передаёт телеканал “360”.



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