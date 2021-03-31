Мнение: Много ли свободы в России

Мы склонны сейчас гордиться тем, что «Россия самая свободная страна Европы» – на фоне нарастающего безумия в Европе и США, связанного сразу и с ковидобесием, и с «новой этикой», и почти откровенно навязываемым черным расизмом под соусом «борьбы с расизмом», и с продолжающимся политкорректным террором по адресу любого инакомыслия – в общем, много чего, Запад действительно бьет рекорды, словно пытаясь в прыжке дотянуться до совка, сначала до брежневского «мягкого», а там, глядишь, и до сталинского. Однако и слова про российские «свободы» тоже не нужно понимать слишком буквально. Надо отдавать себе отчет, что всё это, по большому счету, не более чем «юмор висельника», сравнение сожжения с четвертованием на предмет что «лучше». Российское четвертование лучше европейского аутодафе, если казнить собираются тебя? Да то и другое хреново, если уж совсем честно и без ёрничества.

В свежем «Эксперте» неожиданно сразу несколько отличных статей, посвященных академическим свободам, то есть свободе научного поиска и научных дискуссий. Например, статья автора Тихона Сысоева «Вперед к Средним векам, или что случилось с академическими свободами». К сожалению, «Эксперт», в надежде выжать хоть одну лишнюю копеечку хоть откуда, уже давно закрыл свои публикации для бесплатного просмотра – придется описывать по старинке, через бумажную версию.

Там в статье несколько хороших примеров, показывающих, что нам-то у себя тоже гордиться в плане свободы научной дискуссии нечем – цензура и у нас гуляет вовсю, правда, она более откровенной административной природы. «Обращение в рамках исследований к ЛГБТ-организациям, а уж тем более публичные комментарии по этой теме могут стоить места в университете». Или: «в 2015 году… дискуссионному клубу НИУ ВШЭ не дали провести дебаты «Гомосексуализм – неотъемлемая часть российской культуры».

Чем это отличается от гонений на ученых в западных университетах за то, что они, скажем, недостаточно поддерживают черный расизм или не одобряют операции по смене пола? Да ничем, объективно говоря, не отличается. И там, и в России – это откровенная мерзость, наступление на свободу ученого и вообще человека иметь свое мнение и свободно обсуждать научные проблемы из-за дурацких политических/идеологических ограничений. Страх перед гомосексуализмом, насаждаемый в РФ последние лет 10, вообще отдает настолько махровой архаикой и мракобесием, что только руками развести. И гомосексуализм действительно является неотъемлемой частью российской культуры, нравится это кому или нет – достаточно вспомнить хотя бы такого «выразителя русской народной души», как поэт Сергей Есенин, не говоря уж про такое «наше всё», как Петр Ильич Чайковский (под чей Первый концерт для фортепиано с оркестром сегодня, кстати, наши спортсмены встают на пьедестал во всех соревнованиях, вместо гимна России).

Я не люблю НИУ ВШЭ, равнодушен к гомосексуализму – но меня бесит цензура, цензура во всех видах; бесит, когда условно закончившие среднюю школу унтеры Пришибеевы или свихнувшиеся от бесчисленных комплексов «патриоты» лезут с указаниями, о чем умным людям можно, а о чем нельзя говорить между собой. Это мерзость, где бы это ни происходило, хоть в Лос-Анджелесе, хоть в Москве.

Или еще примеры из той же статьи: «В 2016 году Министерство образования и науки отказалось соглашаться с решением присудить докторскую степень историку Кириллу Александрову за диссертацию «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943-1946 гг. По словам самого историка, текст исследования был посвящен «истории создания, развития и ликвидации офицерских кадров войск КОНР, насчитывавших примерно 4-5 тысяч человек, включая 35 генералов». Сама защита продлилась почти 8 часов, а по ее итогу 17 ученых проголосовали за присуждение ученой степени и только один против. Тем не менее степень не была присуждена, потому что работа, по мнению министерства, «не открывает перспектив исследования в теоретической области». Схожим образом закончился другой проект исследователя русского коллаборационизма Екатерины Деревянко. Она занималась анализом Локотского самоуправления…»

Тоже – совершенно тупая, откровенная идеологическая цензура, на этот раз исторической науки – без смысла и цели, просто «низзя!» Как на Западе, к примеру, про исследования особенностей интеллектуального развития разных рас, влияния расы на интеллект – просто «низзя!», и всё. Бедная Данильченко, пишет автор, даже писала у себя везде, где только можно, что она лично ненавидит предателей, что что предавать родину – это очень-очень плохо (дичь в научной монографии, но Данильченко можно простить, зная, для каких идиотов она это писала) – не помогло: бесы вышибли отовсюду, защититься не дали. Полный аналог – как какая-нибудь западная Вудс, пытаясь пробить межрасовые исследования интеллекта, везде б писала, что она всей душой верит в полное равенство рас и только для того и исследует, чтобы дать отпор белым расистам-супремасистам – всё равно: исследование бы прикрыли, ее бы точно так же вышибли отовсюду с волчьим билетом.

И чему тут радоваться?

Наши обыватели, которых с пеленок приучают искать «компромиссные» выходы (ни в коем случае не прямое отстаивание принципов, что вы, никогда!) – тут, конечно, тоже увидят «выход»: надо, мол, сделать так, чтобы Локотские республики и Комитеты генерала Власова по НАШЕЙ истории изучали на Западе, «им же можно» – а мы тут в России, типа, будем зато затрагивать «неполиткорректные» темы и блистать там, куда «западникам» и соваться не велено – типа лечения гомосексуализма, гендерной самоидентификации без операционного вмешательства, когнитивных способностей в связи с расовой принадлежностью и т.п.

Но тут вторичность нашей РФ как раз и проступает наиболее выпукло – поскольку ничего подобного не выйдет. Прежде всего потому, что никаких прорывов и в «неполиткорректных» областях россияне и делать не станут – хотя бы потому, что то же российское министерство, которое так активно занимается цензурой, одновременно требует от всех ученых как можно больше «индекса Хирша» – то есть публикаций в западных журналах; а никакие «неполиткорректные» темы на Западе для публикации просто не возьмут. Вот и получается, что российская свобода для ученого представляется по факту еще более урезанной, чем у западного коллеги – так как на российского ученого распространяются ВСЕ те незримые ограничения, которые давят на западников, ПЛЮС еще и изрядное количество махрового идиотизма, порожденного уже чисто российской действительностью (типа «ни слова про ЛГБТ или коллаборационистов»).

Было бы хорошо, если бы РФ отличалась от Запада хотя бы уровнем свободы – раз уже не получается сравниться в уровне благосостояния. Но реализуется самый мрачный вариант, даже для ученых: ни денег, ни свободы – вообще ничего, а общий уровень того и другого, если разобраться, НИЖЕ, а не выше, чем в тех же США (при всей мерзости того, что в США сейчас происходит). И даже в ЖЖ мы тут резвимся, пишем то, за что и Твиттер, и ФБ, и Ютуб давно бы забанили и снесли бы записи – так это просто потому, что ЖЖ никто не читает.

И это при том, что даже «в самом свободном» ЖЖ можно сесть в тюрьму за пост по политическому обвинению (пример – Кунгуров), а также в самом свободном ЖЖ есть аккаунты, читать которые… запрещено в России. Потому как они «неблагонадежные».