 

Сторонники Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера

31.03.2021, 22:08, Новости дня
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Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего Владимира Познера, протестуя против «приезда российского журналиста», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они прибыли к гостинице, где остановился Владимир Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. На месте мобилизована полиция.

Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), в том числе чтобы «разоблачать тех, кто связан с Россией», тоже прибыла к отелю и требует выдворить Познера из Грузии, мотивируя это тем, что он не признает территориальную целостность страны, включая Абхазию и Южную Осетию. В то же время в социальных сетях Грузии пишут, что Познер – гражданин США, не нарушал законов Грузии и не впустить его не могли.

По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения.

Напомним, ранее негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин.



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