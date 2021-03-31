 

Мурашко оценил необходимость ревакцинации от COVID-19 в будущем

31.03.2021, 22:08, Новости дня
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Россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

«Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация [от коронавируса]. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», – передает его слова РИА «Новости».

Мурашко отметил, что сейчас сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. «Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки», – сказал глава Минздрава.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно.

Однако главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что предположение о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V» не имеет научного обоснования.



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