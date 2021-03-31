 

Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки

31.03.2021, 22:08, Новости дня
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После вакцинации лишь около 1 тыс. жителей Москвы заболели COVID-19 – это около 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города.

Учитываются вакцинированные, у которых «после прививки вторым компонентом прошло более двух недель». Как пояснили в пресс-службе, «единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных». Примерно 76% заболевших переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, передает РИА «Новости».

Отмечается, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая доза вакцины усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает более продолжительный эффект. Однако формирование иммунитета происходит индивидуально, так что по-прежнему требуется соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС.

Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург указывал, что случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет.



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