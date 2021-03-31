Алекса: идём-ка вместе родим! – Личное мнение

Первая любовь рэпера на минималках Тимати, после которой он любил только маму, певица Алекса готовится рожать от тренера.

И вместе с тренером. Он же по совместительству отец ребёнка.



Фото: Соцсети

«Это особенный и долгожданный момент для нас и я очень рада, что он будет рядом!», — объявила Алекса.

Ну, ещё бы — как не радоваться? Тебя будто раскрыли изнутри, а муж рядом. П-поддержечка — это важно.

Смотри, сволочь, что ты наделал — видишь, как я страдаю? Твоего ребёнка из себя извергаю, изверг ты эдакий, который в меня его и засунул!

Так или почти так рассуждают многие курицы. Идея совместных родов зиждется на сверх идее, чтобы муж понимал, как курища страдает.

Увидел потуги? Осознал, что значит родить? Понимаешь, что такое женская доля? То-то, будешь мне всю жизнь теперь должен!

В случае с Алексой, как мне кажется, этот метод является превентивным. Её тренеру необходимо понять и принять ответственность за жену и ребёнка. Прошлая-то жена, от которой он срулил к спортзальной подопечной Алексе, тоже была беременна.

Он тогда не осознал всю степень своей ответственности. Но ничего, сейчас подумает о своём поведении в родильном зале!

Логика будущей матери мне понятна. Её желание привязать мужа родами, учитывая его прошлое, как бы даже логично. Однако, какая половая жизнь будет после совместных родов? Он-то в деталях рассмотрит, чем всё заканчивается!

Всех совместно рожавших мужчин из тех, кого знаю, исполнить супружеский долг ещё раз можно только угрозой пыток.

Психика у мужчин очень слабая, неприспособленная к виду родов. Если всё показать ему, он наденет, вместо презерватива, скафандр.

Впрочем, некоторым женщинам, возможно, именно это и нужно. Нет, ну а чего? Ребёночек теперь есть, муж испуганно сидит в углу, зажав в кулачок яички — он всё осознал. А ты ходишь по дому важной маткой, претерпевшей страдания — все ценят и слушаются.

Прекрасно, по-моему.

Рекомендую всем накрыть маточным колпаком мужей, чтобы не баловались. Вот, например, Лолита Милявская — если бы родила тогда ещё своему Цекало ребёнка совместно, он не был бы теперь так счастлив с Дариной.

А так, шесть мужей было, а секса всё равно нет. Может, и права эта Алекса, как считаете?

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