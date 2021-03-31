Мнение: Миролюбивые викинги, завоевание Скандинавии Русью и как делали «Александра Невского»

1. Сенсационное историческое открытие недавно сделано немецко-шведскими учёными: оказывается, средневековые скандинавы (6-12 века) были гораздо более миролюбивыми, чем принято думать. Учёные подсчитали количество проломленных черепов у скелетов из разных стран (за указанный период). Выяснилось, что реже всего ломали черепа в Прибалтике, Скандинавии и Британии (от 0 до 2% черепных травм), а больше всего – в Румынии (14%) и на Украине (12%):

https://twitter.com/whyvert/status/1350272921315336192

http://www.ehes.org/EHES_206.pdf

Впрочем, в подобной аргументации тезиса о миролюбивости викингов есть несколько зияющих дыр.

Во-первых, очевидно, дети фьордов ураганили по всей Европе, а вот дома старались вести себя более прилично. Воевать с соседним хутором опаснее, чем грабить заморские монастыри.

Во-вторых, вероятно, знаменитые викингские шлемы неплохо защищали викингские головы.

В-третьих, откуда вообще взялись все эти скелеты? Скандинавы-язычники сжигали своих покойников или бросали в море. Если чей-то скелет уцелел, то, вероятно, это был не воин, погибший в бою, и вообще не слишком знатный человек, которого не было особого смысла грабить и убивать. Скорее, просто кто-то перепил, после чего замёрз в снегу либо утонул в болоте.

И это я ещё не говорю о том, что череп далеко не единственное уязвимое место в человечеством организме…

2. Очернители русской истории залезли невероятно глубоко: на этот раз они добрались аж до Вещего Олега. В последнем сезоне телесериала «Викинги», где играет российский актёр Даниил Козловский, образ князя Олега – основателя единого Русского государства – был решён весьма своеобразно, как и в целом образ Древней Руси:

https://lenta.ru/articles/2021/01/23/vikings/

…то, как Киев и его жители изображены в «Викингах», у русскоязычных зрителей может вызвать весьма очевидные вопросы: мало того, что при Олеге Русь уже была крещёной, а дружина князя почему-то напоминает монголо-татарских наездников, так ещё и в Киеве большую часть времени царит лютая зима, даже тогда, когда в параллельной сюжетной линии в северном Каттегате начинается весна, из-за чего можно предположить, что мать городов русских находится где-то в Арктике. Да и решение князя Олега завоевать Скандинавию попросту абсурдно: едва ли скудные земли викингов заинтересовали бы русов, которые, наоборот, ушли из этих неприветливых мест в более плодородные края.

После всего вышеупомянутого легко обвинить шоу в создании «клюквы», заклеймить шоураннеров русофобами и даже назвать эту фантасмагорию ярким примером мягкой силы и западной пропаганды.

Но правда в том, что ровно к таким же инсинуациям и расхождениям с источниками «Викинги» прибегали на протяжении всех предыдущих сезонов: достаточно вспомнить солдат из Англии, одетых в бургиньоты времен эпохи Возрождения, и даже самих викингов, воюющих без шлемов вообще (да еще и с прическами и тату под стать металлистам XXI века; викинги Херста, должно быть, были самыми стильными людьми своего времени).

Попытки журналистов «Ленты.Ру» оправдать эту очередную клюкву выглядят не слишком убедительно. Можно, конечно, закрыть глаза на мелкие огрехи с неисторическими доспехами и одеждой – всё равно подобные вещи замечают только немногочисленные историки, реконструкторы и любители заклёпок.

Скрепя сердце, можно проигнорировать даже то, что Олега сделали фанатиком-христианином, живущим во «дворце», архитектура которого беззастенчиво копирует церковь Преображения в Кижах. В конце концов, мы в точности не знаем, каковы были художественные вкусы и мировоззрение у жившего 11 веков назад князя (с вероятностью 99% они были другими).

Но вот что нельзя проигнорировать: основа сюжета последнего сезона «Викингов» – это попытка Руси во главе с фанатичным Олегом завоевать Скандинавию с её свободными и «демократичными» языческими нравами. Это уже выглядит как типичный клюквенно-голливудский приём по нагнетанию страха перед «русской угрозой», обращённой в далёкое прошлое.

Русь иногда влияла на внутренние дела Скандинавии. Бастард короля Олафа II Святого, малолетний принц Магнус I Добрый, был принят в Новгороде и усыновлён Ярославом Мудрым, а через несколько лет с русской помощью стал королём Норвегии и Дании:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнус_I_Добрый

Соправителем юного Магнуса был знаменитый Харальд III Суровый (Хардрада), зять всё того же Ярослава Мудрого, который сделал себе состояние на русской службе и вернулся в Норвегию, чтобы оттуда в 1066 году безуспешно попытаться завоевать Англию.

Но всё это было значительно позже, в XI веке. Князь Олег тут совершенно ни при чём.

Другие знаменитые викинги на русской службе перечислены вот в этой статье:

https://ruxpert.ru/Знаменитые_государственные_деятели_России

3. Познавательное видео о том, как создавался великий фильм «Александр Невский», надолго задавший каноны исторического кино и батальных сцен не только у нас, но и за рубежом:

https://www.youtube.com/watch?v=qBxZ47g7GOk

Интересно, что режиссёр Эйзенштейн и съёмочная группа с самого начала чётко знали, что они делают пропагандистскую картину. На носу маячила война с Германией, и направленность фильма была соответствующей.

Тем не менее, была проделана колоссальная работа над тем, чтобы сценарий и антураж соответствовали реальной истории. Во всяком случае, в рамках тех знаний о Средневековье, которые были доступны в 1930-е годы. На видео подробно рассказывается, какие археологические находки и какие книжные миниатюры стали прообразами для шлемов, доспехов и оружия русской дружины и «псов-рыцарей».

Современные режиссёры исторического кино, как правило, поступают наоборот: всячески отнекиваются от обвинений в пропаганде, но недостаточно тщательно прорабатывают материальную часть, слабо прислушиваясь ко мнениям историков-консультантов (для сравнения, Эйзенштейн практически полностью отказался от первоначальной версии сценария после разгромной критики от специалистов).