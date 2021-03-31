Мнение: “Аллея славы” в Кургане

Мемориал "Аллея славы" в Курганской области в городе Катайске. Памятник "Красным Орлам".

На первом фото – 1973-й год.

На втором фото – 2021-й год.



Вот так это выглядело сразу после реконструкции.

По этому факту прокуратура начала проверку на предмет выяснения причин бездеятельности местных органов власти, которые допустили деградацию мемориала до подобного состояния.

После возмущений общественности и подключения прокуратуры, администрация города спешно пообещала "вернуть как было" https://eanews.ru/news/litsa-geroyev-so-vremenem-izmenilis-glava-katayska-ob-izurodovannom-monumente-geroyam-voyny_31-03-2021 и сделать это в кратчайшие сроки, как только потеплеет. Причиной "трансформации" лиц руководство города называет многочисленные слои краски, которую наносили за последние 30 лет.

Стела «Легендарным Красным Орлам 1918 года», как и весь мемориал «Аллея Славы», была создана в 1973 году. Авторы барельефа — скульпторы Олег Гудков и Юрий Воробьев.

Памятник был установлен в честь Добровольческого 1-го Крестьянского коммунистического стрелкового полка «Красные орлы» (с 27 октября 1918 года — 253-й стрелковый полк Красных орлов), одного из самых известных среди уральских воинских частей большевиков. Полк успешно действовал в Зауралье и на Урале против колчаковцев и белочехов, а затем воевал на юге Украины против врангелевцев. Одним из его командиров был знаменитый советский военачальник Михаил Степанович Шумилов, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял 64-ю армию во время обороны Сталинграда и первым допрашивал гитлеровского фельдмаршала Паулюса.

Первый заместитель главы Катайского района Андрей Таранов сообщил «Вести.Ру» о том, что осыпание связано с намоканием материала и последующим влиянием холодов: «зима была морозная и разрушился этот набел». По словам чиновника, мемориал восстановят: есть договорённость со скульптором Александром Галяминских, подготовлены эскизные проекты и как только погода позволит проводить реставрационные работы, к ним приступят.

https://kikonline.ru/2021/03/31/v-kurganskom-gorode-krasnoarmejcev-prevratili-v-goblinov/ – цинк

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