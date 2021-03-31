 

Мнение: “Аллея славы” в Кургане

31.03.2021, 21:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мемориал "Аллея славы" в Курганской области в городе Катайске. Памятник "Красным Орлам".

На первом фото – 1973-й год.
На втором фото – 2021-й год.


Вот так это выглядело сразу после реконструкции.

По этому факту прокуратура начала проверку на предмет выяснения причин бездеятельности местных органов власти, которые допустили деградацию мемориала до подобного состояния.
После возмущений общественности и подключения прокуратуры, администрация города спешно пообещала "вернуть как было" https://eanews.ru/news/litsa-geroyev-so-vremenem-izmenilis-glava-katayska-ob-izurodovannom-monumente-geroyam-voyny_31-03-2021 и сделать это в кратчайшие сроки, как только потеплеет. Причиной "трансформации" лиц руководство города называет многочисленные слои краски, которую наносили за последние 30 лет.

Стела «Легендарным Красным Орлам 1918 года», как и весь мемориал «Аллея Славы», была создана в 1973 году. Авторы барельефа — скульпторы Олег Гудков и Юрий Воробьев.
Памятник был установлен в честь Добровольческого 1-го Крестьянского коммунистического стрелкового полка «Красные орлы» (с 27 октября 1918 года — 253-й стрелковый полк Красных орлов), одного из самых известных среди уральских воинских частей большевиков. Полк успешно действовал в Зауралье и на Урале против колчаковцев и белочехов, а затем воевал на юге Украины против врангелевцев. Одним из его командиров был знаменитый советский военачальник Михаил Степанович Шумилов, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял 64-ю армию во время обороны Сталинграда и первым допрашивал гитлеровского фельдмаршала Паулюса.
Первый заместитель главы Катайского района Андрей Таранов сообщил «Вести.Ру» о том, что осыпание связано с намоканием материала и последующим влиянием холодов: «зима была морозная и разрушился этот набел». По словам чиновника, мемориал восстановят: есть договорённость со скульптором Александром Галяминских, подготовлены эскизные проекты и как только погода позволит проводить реставрационные работы, к ним приступят.

https://kikonline.ru/2021/03/31/v-kurganskom-gorode-krasnoarmejcev-prevratili-v-goblinov/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Россиян ожидают изменения в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

05.08 / Инструкция: Как засудить телефонных спамеров

03.10 / Внешний вид похудевшей Дубовицкой напугал поклонников

21.08 / Келли Осборн сделала операцию по уменьшению желудка

26.10 / Возвращение Натальи Ветлицкой на отечественную сцену обернулось провалом

17.12 / Мнение: Дивное светлое прошлое

29.12 / Младший брат Майли Сайрус впервые станет отцом

14.10 / Жительница Великобритании впала в кому и забыла 20 лет жизни

31.07 / Мнение: О неприятной и страшной правде про удалённую работу

10.10 / Специалист рассказал о самых лучших способах очистки продуктов от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)