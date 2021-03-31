 

Марченко: Украине уже некомфортно без денег МВФ

31.03.2021, 21:34, Новости дня
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Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью LIGA.net заявил, что Украине “уже некомфортно” без денег Международного валютного фонда.

“Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами”, – отметил Марченко.

По его словам, у Украины сейчас нет возможности получить доходы из другого источника, поэтому программа МВФ остается “базовым сценарием”.

“На повестке дня энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее – антикоррупционная политика, судебная реформа. В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022–2023 годы: МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% – это политически сложная задача для любого министра финансов”, – пояснил Марченко.

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия МВФ начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля официальный представитель Фонда Джерри Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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