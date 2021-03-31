 

“Оговорился”. Мэр Ивано-Франковска опроверг свое заявление, что в частных клиниках города есть вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech

31.03.2021, 21:34, Новости дня
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опроверг свои слова, что в частных клиниках города есть вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech. 

“Информация о Pfizer не соответствует действительности! Я оговорился в эфире “4 канала”!” – написал чиновник в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3690488297743716&id=100003477463628

31 марта он заявил, что в Ивано-Франковске в частных клиниках начали делать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

“В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что Pfizer есть”, – сказал Марцинкив.

Ведущая переспросила: “Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках уже?”

“У нас народ очень предприимчивый”, – ответил Марцинкив. 

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech и Pfizer/BioNTech. 

О том, что первые две завезли в страну, сообщали в Минздраве. О поставке американско-немецкого препарата Pfizer/BioNTech до сих пор не информировали.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенным в Индии. Украина получила первую партию вакцины – 500 тыс. доз. К утру 31 марта привили 231,6 тыс. граждан, два человека получили обе дозы препарата.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые ожидает Украина в рамках механизма COVAX, уже “должны вот-вот прийти”, сообщал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. До конца июня, по его данным, страна получит еще почти 1 млн доз этого препарата.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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