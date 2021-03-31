Лабораторный контроль вакцины CoronaVac может продлиться до 9 апреля – Ляшко

Лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac от COVID-19 производства Sinovac Biotech может продлиться до 9 апреля. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко 31 марта на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Вакцина была передана на лабораторный контроль в Государственный экспертный центр 19 марта. Ориентировочная дата завершения лабораторного контроля – 9 апреля. Если не будет никаких замечаний к этой вакцине, мы готовы ее развезти в тот же день, когда будет завершен лабконтроль, и на следующий день начинать вакцинацию”, – сказал он.

Ляшко отметил, что центр начал проводить лабораторный контроль вакцины на выходных.

“Эта вакцина была закуплена не по процедурам международных организаций, а через госпредприятие “Медицинские закупки Украины”, поэтому она должна пройти лабораторный контроль”, – сказал он.

Ляшко сообщил, что в апреле Минздрав ожидает поставку остальной партии вакцины CoronaVac из Китая и вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которые уже оплачены.

Первая партия вакцины CoronaVac (215 тыс. доз) прибыла в Украину 25 марта. Украина заказала в общей сложности 1,9 млн доз этой вакцины. Препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

10 марта эта вакцина была зарегистрирована в Украине.

Кроме того, в Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией. По состоянию на 31 марта в Украине сделали уже 231,6 тыс. прививок, вторую дозу получили два человека.

Ожидалось, что первые 700 тыс. доз CoronaVac поставят в Украину до конца февраля, но этого не произошло. Степанов говорил 1 марта, что по контракту препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. Позже в “Лекхиме” сообщили, что поставят препарат до 15 марта.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко заявлял 6 марта, что Украина из-за задержек с поставками наложит на “Лекхим” штрафы, которые указаны в контракте.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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