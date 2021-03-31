“Печальная новость для ценителей путешествовать по Сибири”. Кабмин денонсировал туристическое соглашение с РФ

Кабинет Министров Украины приостановил действие соглашения с правительством РФ о сотрудничестве в области туризма. Об этом сообщается на сайте правительства 31 марта.

Соглашение между Украиной и РФ было подписано 16 июля 1999 года в Киеве, уточнил пресс-центр Кабмина. Стороны обязывались оказывать содействие туристическим госорганам относительно сотрудничества между российскими и украинскими туристическими ассоциациями, организациями и предприятиями.

Отмечается, что действие соглашения прекращается, поскольку “в связи с вооруженной агрессией России фактическое сотрудничество в туристической области прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют”.

“Есть печальная новость для ценителей путешествовать по Сибири, – написал в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. – Это повод еще больше сфокусироваться на внутреннем украинском туризме. Нам есть что рассмотреть самим и показать гостям страны”.

Замглавы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар в июне 2020 года заявлял, что с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений с РФ, в том числе один из базовых договоров – о дружбе, сотрудничестве и партнерстве (этот документ утратил силу 1 апреля 2019 года).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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