В Запорожье “заминировали” горсовет и потребовали запретить ОПЗЖ и Партию Шария

В Запорожье во время сессии горсовета неизвестные сообщили о минировании здания. Об этом сообщает местное издание “061”.

Днем, во время сессии горсовета мэр Владимир Буряк сообщил, что секретарю поступил от анонимного абонента телефонный звонок о минировании здания горсовета.

Неизвестный также потребовал от горсовета принять петицию “О запрете функционировании “Оппозиционной платформы – За жизнь” и Партии Шария”.

“Такого еще не было”, – сказал Буряк и попросил всех присутствующих эвакуироваться.

К зданию горсовета прибыли полиция и спасатели. Депутатов и чиновников вывели. По данным “5 канала”, взрывчатки в здании не нашли.

Фото: 061.ua

Фото: reporter-ua.com

В сессии горсовета сначала объявили перерыв на неопределенное время, а позднее мэр распорядился перенести заседание на 14 апреля.

Издание отмечает, что до начала проведения сессии под горсоветом проходил митинг “Нацкорпуса”, на котором активисты требовали от депутатов принять обращение о запрете ОПЗЖ и “Партии Шария”, а также обратиться к нардепам, чтобы те приняли законопроект о коллаборационизме.

Однако после информации о “минировании” мэрии, представители “Нацкорпуса” сообщили, что не причастны к нему, подчеркнув, что они заинтересованы в том, чтобы сессия состоялась.

Фото: 061.ua

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру и политику Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”. СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

11 марта Окружной админсуд Киева сообщил, что Минюст просит запретить деятельность Партии Шария. Львовский городской совет в этот же день принял обращение к президенту и спикеру Верховной Рады с призывом запретить в Украине деятельность ОПЗЖ и Партии Шария.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко и нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак с Натальей Лавренюк, которую считают гражданской женой последнего, находятся под санкциями СНБО из-за вероятного финансирования терроризма.

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