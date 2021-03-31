 

В Калужской области запустили «умную видеофиксацию»

31.03.2021, 21:30, Новости дня
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Необычную систему видеонаблюдения установили на мосту через реку в Людиново (Калужская область). Он предназначен для движения легковых машин и пешеходов. Но большегрузы, пытаясь сократить дорогу, также проезжают по нему, иногда оставляя повреждения на поверхности.

Системами видеофиксации нарушителей сейчас никого не удивишь, поясняют специалисты. Но в данном случае функционал гораздо шире.

Кроме выявления и фиксации нарушений, «умное видеонаблюдение» автоматически анализирует трафик, держит под постоянным контролем состояние самого моста и собирает другую важную информацию. Специалисты считают, что в будущем аналогичные разработки смогут играть большую роль в организации дорожного движения.



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