Мнение: Буря в Валя-Стакане
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Сегодняшние новости.
“Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни Russian Woman певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе” (Ведомости).
“Валентина Ивановна Матвиенко сегодня спалила всё уважение к себе, накопленное долгими годами. Все таки надо уходить вовремя” (блогер Максим Кононенко)
Они там все офонарели с этой Манижей. Подерутся еще.
Источник: Размышления вольного социолога
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