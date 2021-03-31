 

Мнение: Буря в Валя-Стакане

31.03.2021, 21:22, Разное
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Сегодняшние новости.

“Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни Russian Woman певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе” (Ведомости).

“Валентина Ивановна Матвиенко сегодня спалила всё уважение к себе, накопленное долгими годами. Все таки надо уходить вовремя” (блогер Максим Кононенко)

Они там все офонарели с этой Манижей. Подерутся еще.

Источник: Размышления вольного социолога



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