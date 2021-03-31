Правительство утвердило новые правила назначения выплат на детей от трех до семи лет

Правительство утвердило правила назначения пособий для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба Минтруда.

«Правительством утверждены правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет включительно. В соответствии с указом президента, пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что этом году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. В 2020 году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

«В этом году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка», – пояснили в ведомстве.

Ранее в Минтруде рассказали, что Минтруд будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет.