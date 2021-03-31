Политолог назвал губернаторов новой волны новыми политическими тяжеловесами

Губернаторы новой волны предлагают методы управления, наиболее адекватные нынешней ситуации. Поэтому Путин и дает им возможность выходить на передний план, поощряет этих управленцев. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент Путин провел совещание, основными докладчиками на котором были главы регионов, которых принято считать «губернаторами новой волны».

«Президент регулярно получает информацию из регионов и о том, как действуют губернаторы. Поэтому это не вопрос личных предпочтений, мнение, которое складывается у президента на протяжении долгого времени. Можно предположить: Путин видит, что предлагаемые губернаторами новой волны методы управления наиболее адекватны нынешней сложной обстановке в стране. Эти управленцы не просиживают кресла в кабинетах, они думают о решении задач, поставленных перед ними федеральным центром, и активно действуют «на земле» в этом направлении. Видимо, поэтому Путин и дает им возможность выходить на передний план, поощряет их таким образом, демонстрирует, что надо равняться именно на них, изучать опыт работы этого крыла губернаторского корпуса», – сказал эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Политолог не исключает, что у Путина складывается особое доверие к губернаторам новой волны. «В последнее время формируется своеобразный пул тех глав регионов, которые в первую очередь выступают по наиболее важным темам на правительственных совещаниях», – заметил Баширов. Он обратил внимание на то, что из политического лексикона исчезло понятие «политических тяжеловесов». По его мнению, губернаторов новой волны вполне можно назвать новыми «тяжеловесами».

«Это именно те губернаторы, которые сочетают в себе умения управленческого характера при высоком уровне доверия со стороны избирателей. Они умеют общаться с населением, ловят обратную связь и адекватно реагируют на нее. Тот же губернатор Челябинской области Алексей Текслер или нижегородский губернатор Глеб Никитин – как те, кто выступал в среду на совещании, – активно работают в соцсетях. Они все время разъясняют не только свои собственные действия, но и поступки своих подчиненных. Это очень важно для того, чтобы в народе формировалось устойчивое впечатление о том, что, во-первых, власть работает 24 часа в сутки, а во-вторых, она действует адекватно запросам людей», – отметил эксперт.

Баширов напомнил об обновлении Госсовета – новом конституционном органе, «который в своей доминанте формируется из губернаторов». По его прогнозу, после того, поправка о Госсовете появилась в Конституции, влияние губернаторского корпуса на принятие решений на самом высоком государственном уровне будет только усиливаться. «Очевидно, когда президент проводит подобные совещания по развитию регионов, прообраз, методология их подготовки, ляжет потом в основу механизма работы будущего Госсовета», – считает собеседник.

По словам политолога, к нынешнему усилению авторитета губернаторского корпуса, в том числе и губернаторов новой волны, привела эффективная кадровая политика президента. «Если бы не эта кадровая политика, мы сегодня не услышали бы выступления именно губернаторов новой волны», – подытожил Баширов.

В среду президент Владимир Путин провел совещание, посвященное финансированию программ развития регионов, заслушав при этом доклады глав Челябинской и Нижегородской областей Алексея Текслера и Глеба Никитина, а также врио губернатора Мордовии Артема Здунова. Все трое, по мнению экспертов, принадлежат к поколению «губернаторов новой волны».

Губернаторами новой волны считают прошедших обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, которую в народе называют «школой губернаторов». Программа функционирует с 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

На прошлой неделе еще один выпускник этой школы – Олег Мельниченко – указом президента был назначен врио главы Пензенской области вместо утратившего доверие Ивана Белозерцева.