 

СК завел дело об убийстве после обнаружения тела ребенка в Санкт-Петербурге

31.03.2021, 21:14, Новости дня
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В одной их квартир жилого дома в Санкт-Петербурге обнаружено тело пятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщила пресс-служба СУ СК по городу.

По данным следствия, в квартире на Приморском проспекте был найден труп ребенка с явными признаками насильственной смерти, а именно ожоговой травмой  с повреждением тканей головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее в Южно-Приморском парке на юго-западе Санкт-Петербурга был найден скелет ребенка, останки направлены на экспертизу для установления личности и обстоятельств смерти.



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