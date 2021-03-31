Кусок говна как событие государственной важности – Личное мнение

Начну с предельно простых формулировок.

Валентина Матвиенко — это Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В переводе на понятный: третье лицо в государстве.

Манижа — это непопулярная в России певица, которую Россия посылает на Евровидение.



Фото: Соцсети

Евровидение — это кусок говна.

Доходчиво?

Когда третье лицо в государстве на совещании самого высокого уровня начинает обсуждать песню непопулярной в России певицы, которая едет на кусок сраного говна, то единственная эмоция, которую остаётся разделить всем нам, — это недоумение.

https://t.me/lenamiro/8500

«Это кони и люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, что, о чём это», — возмущается третье лицо в государстве и на полном серьёзе даёт поручение сенатору Афанасьевой инициировать какую-то там проверку.

Валентин Иванна, вы серьёзно?

Пожалуй, вмешаюсь и объясню третьему лицу в государстве, что, на самом деле, представляет из себя «Евровидение», если вдруг моё меткое определение «кусок говна» ей покажется недостаточным.

В конце концов, человек Валентин Иванна всё-таки занятой. Может, она — не в курсе всех микроскопических масштабов этого песенного конкурса?

Тем более, что наши деревенские селебы искусственно раздувают истерию вокруг темы «Евровидения», а, приперевшись туда, устраивают унылые пикеты с российским флагом на фоне стены с упоминанием мелких местечковых спонсоров.



Фото: Соцсети

Когда два года назад ультра-ортодоксальные евреи вышли на улицы Иерусалима с протестом против проведения «Евровидения» в шаббат, то на эти же улицы вышли и поклонницы куска говна.

Вот фотография с места событий:



Фото: BBC

Что вам бросается в глаза на этой фотографии? Немногочисленность рядов фанаток «Евровидения»?

И так — во всём мире, кроме разве что России, которая зачем-то приравнивает кусок этого сраного говна к событию мирового масштаба и государственной важности.

Валентин Иванна, я вас уверяю: ни один европейский чиновник вашего ранга понятия не имеет, что такое «Евровидение», как не интересуются этим говном и обыватели стран Европы.

И только у нас вопрос о том, кто поедет на кусок говна, с какой песней, какое место там займёт и как представит страну, рассматривается на общероссийском и теперь вот уже государственном уровне.

Алё, гараж! 2021 год на дворе.

Нет никакого «Евровидения». Ещё раз: есть кусок старого, никому неинтересного, засохшего говна.

Хватить позориться тем, что мы туда мотаемся. Вы ещё, блин, делегацию от России на Куперхиллскую сырную гонку пошлите.

Не знаете, что это такое? Не слышали?

Так вот у всего остального мира на «Евровидение» — точно такая же реакция.

Теперь дошло?

—