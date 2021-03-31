 

Мнение: Инновации в СССР, Норвегия против России и африканцы без электричества

31.03.2021, 21:00, Разное
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1. Печальная, но жизненная карикатура из советского журнала «Крокодил», объясняющая, почему коммунизм в итоге проиграл капитализму технологическую гонку. В Советском Союзе были отличное техническое образование и сильная инженерная школа, однако подавление частной инициативы и невозможность самостоятельно реализовать даже сравнительно простые технические задумки (на собственные или заёмные средства) в итоге сыграли со страной злую шутку:

https://monetam.livejournal.com/1546937.html

2. Норвежские власти заблокировали покупку российским «Трансмашхолдингом» завода по производству двигателей Bergen Engines, принадлежащему «Роллс-Ройс»:

https://tass.ru/ekonomika/11005377
https://thebell.io/norvegiya-zapretila-rolls-royce-prodavat-zavod-rossijskomu-transmashholdingu

Решение заблокировать сделку принято по инициативе норвежского министерства юстиции и общественной безопасности. Ведомство посчитало, что нельзя продавать завод Bergen Engines компании из страны, с которой у Норвегии «нет сотрудничества в сфере безопасности».

Bergen Engines производит дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Часть своей продукции завод поставляет Вооруженным силам Норвегии. Bergen Engines принадлежат расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская, конструкторское бюро и сеть сервисных центров в семи странах мира.

В итоге, возможно, норвежский завод будет закрыт и ликвидирован, но России он не достанется. Это к вопросу «что вы рассказываете сказки про русофобию, нет никакой русофобии, страны Запада настроены к России нейтрально или дружелюбно».

3. Трудно поверить, но ещё есть страны, где три четверти населения не имеют доступа к электричеству:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-jitelei-stran-afriki-ne-imeiut-dostupa-k-elektrichestvu-6050f24c1b3d754b77455525

Нигерия и Конго получили независимость уже более 60 лет назад, сбросив ненавистное колониальное иго. Нигерийцы экспортируют много нефти, да и в Конго также немало ценных природных ресурсов. Тем не менее, эти страны не смогли провести лампочку Ильича подавляющему большинству своих жителей, даже за такой долгий срок (целых три поколения африканцев).

Возможно, в данных какая-то ошибка? Чем объяснить столь значительное отставание Нигерии и ДРК по развитию – даже по сравнению с их африканскими соседями, выглядящими на таком фоне весьма благополучно? Тот же вопрос касается и Эфиопии.

Источник: Место для дискуссий



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