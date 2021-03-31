Мнение: Принцесса на лаврах

Среди истоков сказки "Принцесса на горошине" находят историю иранского шахиншаха Шапура I (ум. 273 г. н.э.), который женился на Аль-Надире, дочери царя маленького государства Хатры.

В 241 году столица Хатры пала, потому что эта самая принцесса Аль-Надира увидела осаждающего ее родной город шахиншаха, влюбилась в него, опоила отца и стражников, отключила защитную магию силового щита и открыла врагам ворота.

Шапур I в данной ситуации показал себя вполне джентльменом и на влюбленной девице женился. Начался семейный быт. Как-то супруги спали вместе в одной кровати со множеством матрасов, но принцесса все время ворочалась. Выяснилось, что причиной ее неудобства был листочек мирта, который попал под самый низ. (Гороха в Сассанидской империи было мало).

Пораженный муж стал спрашивать жену, как это получилось, что жена у него такая неженка. Он расспрашивает, как ее воспитал отец, и принцесса рассказывает, как хорошо покойный папочка с ней обращался и какое отличное воспитание дал.

Шапур I внезапно обижается за тестя (которого сам же и убил), и осознает, какой же неблагодарной является эта самая принцесса.

Чтобы выразить всю меру своего возмущения, шах привязывает чересчур нежную супругу к хвосту лошади (по модному в те времена обычаю смертной казни), и пускает коня вскачь, отчего через положенное время становится вдовцом.

Мораль: надо было уйти спать на отдельную койку, а не жаловаться мужу.

Мораль 2: Ганс Христиан Андерсен не единственный, кто попер. У Фирдоуси в "Шахнаме" тоже есть.