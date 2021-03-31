Мнение: Обнуление

Совет Федерации утвердил законопроект об "обнулении". Остается последняя и главная интрига – подпишет ли Путин этот закон. Страна, что называется, замерла, в нервном ожидании. А что, если нет? Ну вот вдруг совесть там проснется, к примеру. Всякое ведь бывает… Хотя, конечно, прилет марсиан выглядят более вероятным.

Стоит вспомнить, что вообще-то "обнуление" в первоначальном виде заявленного "трансферта", который огласил Путин 15 января прошлого года, не предусматривалось. Оно возникло внезапно и настолько наспех, что никто уже не заботился ни о какой процедуре, прекрасно понимая, что послушный Конституционный суд подмахнет грубейшее нарушение конституции, где поправки в конституцию не могут вноситься в индивидуальном порядке депутатами, и никакие ссылки на письма трудящихся антиконституционность такой "поправки" не делают законной.

"Обнуление" стало вынужденной и явно незапланированной реакцией на какие-то внутренние противоречия, сломавшие исходный сценарий трансферта. В его рамках должна была быть полностью сломана существующая система балансов во власти, создана еще одна суперветвь власти – Госсовет – с практически неограниченными полномочиями, стоящая над тремя остальными. В итоге баланс все-таки поломали, но с Госсоветом не вышло. Почему – здесь вопрос интересный, но в данном случае уже неважный. Не вышло, значит, не вышло.

Именно поэтому пришлось спешно изобретать на коленке "обнуление" – других вариантов застабилизировать порушенное равновесие уже не оставалось. Вряд ли Путин рассчитывал еще на два следующих срока, когда предлагал в январе реформу госуправления. Он, напротив, явно хотел уйти от формального поста, оставив за собой саму власть – но без утомительных рутинных обязанностей, вытекающих из наличия должности. Учитывая, как много берется из китайского опыта, он хотел стать российским Дэнсяопином, отошедшим от формальных должностей, но оставшимся абсолютным авторитетом для всей системы управления.

Правда, Дэнсяопин – это все-таки про развитие Китая, и именно в рамках развития системы он остался "на контроле". Путин и развитие – это две непересекающиеся ни в одной точке вселенные, а потому его "трансферт" носил все признаки "карго-культа", более близкого к Испании Франко, чем к Китаю Дэнсяопина.

Но даже этого не получилось. Режим уже не в состоянии проводить не то что системные реформы, а и структурную настройку. Деградация настолько катастрофична, что вполне рабочий проект уже не под силу системе управления режима. О, конечно, еще может имитировать бодрость и создавать впечатление, что все идет как надо, но это иллюзия.

И "обнуление" – верный признак такого катастрофического положения дел.

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