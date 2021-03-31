“Жуки”: 5 интересных фактов о новом сезоне сериала

5 апреля в 20.00 на ТНТ состоится долгожданная премьера второго сезона комедийного сериала “Жуки” о том, как трое москвичей-айтишников застряли на альтернативной службе в глухой деревушке под Саратовом. В Жуках они работают на ферме, почте и в сельской школе, а еще занимаются делом всей своей жизни – разработкой уникального приложения для знакомств TWIN. В новом сезоне Никиту, Дэна и Артемия ждут еще более изощренные приключения, связанные с тем, как убить всех зайцев одним выстрелом: и наладить отношения с участковым Масловым, который после событий предыдущего сезона усилил над ними контроль, и расположить к себе деревенских, и не упустить шанс выгодно продать приложение. Ну и не проморгать свою любовь. К премьере сезона рассказываем о нем через самые любопытные факты.

В сериале появится новая героиня – дочь Маслова в исполнении Даши Алыповой

По сюжету первого сезона Аня (актриса Анастасия Акатова), девушка Никиты, устала ждать, когда они наконец поженятся, и уехала на Бали, где нашла себе нового парня. Никита ушел в запой и даже начал подозревать у себя белую горячку, от которой ему помогут избавиться любимые друзья и работа. Однако создатели сериала подготовили для своего персонажа и зрителей сюрприз: новую героиню, которая проявит интерес к свободному айтишнику и разовьет еще одну любовную линию. Это дочка участкового Маслова в исполнении юной актрисы, выпускницы ГИТИСа Даши Алыповой. Ее героиня приедет в Жуки навестить отца и изо всех сил будет стараться не проговориться ему, что на самом деле ее просто отчислили из Саратовской школы полиции.

Дашу мы приняли замечательно! Пробы проводились, грубо говоря, прямо на площадке, было несколько талантливых девчонок, но нам важно было понять, как мы будем смотреться все вместе, и Даша подошла идеально, – рассказывает Вячеслав Чепурченко, сыгравший Никиту.

Новый режиссер – Константин Колесов

Второй сезон “Жуков” снял режиссер Константин Колесов, который снимал комедийные сериалы “Света с того света” и “Туристическая полиция”.

Новый режиссер – это всегда что-то новое, и Костя, конечно, привнес в сериал свои взгляды. Он режиссер с тонким вкусом, он думающий, командный игрок. При этом на него давила та ситуация, что “Жуки” – это хит, и второй сезон должен быть еще лучше первого, поэтому на проекте Костя закалился. И мы считаем, что визуализация второго сезона, его глубина – в том числе большая заслуга Кости, – говорят Пешков и Нотариус.

Все “старички” получат шанс на развитие и по-новому раскроются перед зрителями

Сюжет сериала не стоит на месте, и кроме вороха смешных и безумных ситуаций зрителей ждет также более обстоятельное знакомство с персонажами. Например, Артемий (Вадим Дубровин) из инфантильного хипстера начнет превращаться в ответственного мужчину, а все благодаря роману с Иркой. Бывший уголовник Толян (Владимир Епифанцев), муж Ирки, раскроется как самый трогательный герой “Жуков”. А инвестор (Игорь Верник), переехавший в деревню для того, чтобы помогать ребятам с работой над приложением, и вовсе выкинет самый неожиданный финт сезона. Самое главное, что даже драматические, жизненные моменты в сериале будут по-прежнему поданы в комедийном ключе.

Съемки проходили в деревне Нижние Подгоричи и длились 4 месяца

В новом сезоне зрители вновь увидят полюбившуюся им картинку “Жуков” – зеленые поля со стогами сена, речку и древнюю церковь. Съемки сезона прошли все в той же деревне Нижние Подгоричи Калужской области, в которой возвращения ребят ждали: настолько они сдружились с местными жителями.

Местные жители, которым, на мой взгляд, мы причинили массу хлопот, встретили нас очень радушно, за что им низкий поклон. А уж о соленых огурцах дяди Коли, которыми он нас частенько угощал, в группе знал почти каждый! – рассказывает Павел Комаров (исполнитель роли Дэна).

Отношения с местными были прекрасными! У одной женщины, например, мы брали гусей для съемок, и потом она угощала меня яблоками. Люди шли нам навстречу, когда нужно было соблюдать тишину на площадке, – добавляет Дубровин.

Интересно, что поначалу создатели “Жуков” скрывали название деревни, в которой они снимали сериал, но после оглушительного успеха комедии зрители сами нашли ее и стали приезжать в Нижние Подгоричи фотографироваться у церкви и ставить палатки у речки.

Испытание пивом и суши, опасная колокольня и пропажа каскадера: во время съемок сезона было немало экстрима

На первый взгляд, актерам “Жуков” страшно повезло: съемки проходят летом, в живописном солнечном месте. Но, как говорится, не все так однозначно. Вадим Дубровин, например, рассказывает в интервью, что несколько дублей ему пришлось провисеть над землей на высоте 25 метров – в сцене, когда Толик выставляет его в окно колокольни. Вячеслав Чепурченко вспоминает, как ему приходилось регулярно выбегать из бани на улицу – ведь лето выдалось холодным, и каждый день проделывать такой трюк было сложно. А Максим Лагашкин и вовсе вспоминает жуткий случай:

Я всегда стремлюсь по возможности выполнять все трюки сам, и была одна сцена, когда мой герой на машине должен был влететь в реку — машина тонет, и после он выныривает. Думаю — сделаю, а что такого? Но мне запретили. Трюк выполняли каскадеры. И вот машина ушла под воду, дайвер ныряет, чтобы помочь каскадеру выбраться, выныривает и говорит – нет ни машины, ни человека, не могу найти. Эти несколько секунд показались нам всем часами — оказалось, в реке такое течение, что машину снесло на несколько метров, и каскадер сидел в кабине, пока не кончился кислород, в его снаряжении был баллон. Вот в тот момент стало не по себе.

Не на шутку пострадать пришлось актеру Анатолию Журавлеву, который играет ветеринара. По сюжету его герой должен был впервые попробовать суши, но в реальности Журавлеву пришлось съесть несколько десятков порций. Испытанию подвергся и Чепурченко: для того, чтобы в первом эпизоде выглядеть помятым и опухшим, ему пришлось пить пиво и закусывать соленой рыбой. Сам Чепурченко назвал эксперимент самой приятной подготовкой к роли.