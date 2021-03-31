Мнение: Военная индустрия США в Сирии

Большое интервью военкора Олега Блохина для Anna News, где он рассказывает о текущей ситуации в Сирии, в том числе и на оккупированных США территориях.

Еще на тему Сирии. Читатель прислал материал про очередной вброс с "уничтожением мирных госпиталей" в Идлибе.

21 марта, примерно в 9 часов по московскому времени, связанные с террористическими группировками телеграм-каналы начали лавинообразно распространять информацию об артиллерийском ударе правительственных войск Сирии по госпиталю в населенном пункте Эль-Атариб, провинция Алеппо. Новость очень быстро подхватила турецкая «Анадолу», катарская «Аль-Джазира» и другие информационные ресурсы. Кроме того, первые видеоматериалы с места происшествия появились сразу после того, как на место прибыли всем известные «Белые каски» и начали развивать бурную деятельность.

Спустя день в сеть попала видеозапись с российского беспилотного летательного аппарата, на которой хорошо видно место расположения «госпиталя» в момент нанесения удара. Во-первых, сразу бросается в глаза, что госпиталь укрыт под землей, а вход в него обрамляют высокие массивные стены в форме полумесяца. Нетипичное расположение для госпиталя, мягко говоря. Далее, облет БЛА места нанесения удара записывает фортификации с подземными ходами и укрепленными строениями. Судя по всему, если удар был нанесен по госпиталю, то очень не похоже на то, что данное медучреждение использовалось для оказания помощи гражданскому населению. Больше всего место нанесения удара похоже на укрепрайон боевиков.

На одном из опубликованных видео с места удара на стене у входа в подземное помещение можно заметить эмблему SAMS – организации, полное название которое можно перевести на русский как «сирийско-американское медицинское общество». Напомним, что это одна из организаций, которая обвиняла сирийское правительство в применении химоружия в Думе (позже было выявлено, что это является фальсификацией). Без SAMS вообще не обходился ни один вброс о применении химоружия в Сирии. Кроме того, почему-то именно эти две организации – SAMS и «Белые каски», постоянно идут рука об руку в сообщениях об «очередных преступлениях режима Асада». Всё это наталкивает на мысль, что вместо инсценировки «Белые каски» и SAMS изменили подход в угоду реалистичности вбросов, а именно стали банально размещать медицинские объекты прямо на территории позиций боевиков, чтобы спровоцировать по нему удар правительственных войск и принести в жертву пропаганде несколько человек, в этом госпитале находящимся. Подобный подход снимает все вопросы в духе «кому пришло в голову размещать лечебное учреждение в таком месте?». Стоит также отметить, что все удары в данном районе наносятся только после согласования с турецкой стороной. То есть Анкара или не знала о том, что на позиции подконтрольных ей боевиков есть медицинское учреждение, или было в курсе готовящейся провокации и намеренно не предупредило об этом правительство Сирии. Значительный вклад турецких СМИ в распространении информации об обстреле госпиталя косвенно подтверждает вторую версию.

В тот же день, 21 марта, боевики силами турецкой РСЗО «Саркайя» нанесли ракетный удар по одному из жилых районов города Алеппо, в результате чего погибли 2 человека и было ранено 17. Судя по всему, боевики террористических организаций, действующих на западе провинции Алеппо, решили убить сразу двух зайцев. С одной стороны, дискредитировать правительство Сирии, а с другой – оправдать собственные террористические действия по отношению к мирному населению страны, выдав это за акт возмездия после обстрела пресловутого «госпиталя» в Эль-Атариб. (https://www.youtube.com/watch?v=fUrYY179zRA)

Напомним, что сразу после обстрела Алеппо ВКС России нанесли удар по пункту управления террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Тедиль, с которого осуществлялось управление огнем по жилым кварталам города. Ресурсы боевиков сразу начали распространять информацию о том, что это удар по той самой больнице, что выглядело абсурдно. На видео можно наблюдать одинокое небольшое здание на возвышенности без парковки для карет скорой помощи, к которому ведет проселочная дорога. Странный выбор для гражданского госпиталя, но все равно менее странный, чем подземный бункер на укрепленных позициях боевиков (https://rusvesna.su/news/1616352752).

Хотелось бы также отметить участие в распространении результатов провокации «Белых касок» и SAMS в Эль-Атарибе вышеупомянутого новостного ресурса «Аль-Джазира», которое располагается в Дохе, столице Катара. Данное агентство неоднократно оказывало информационную поддержку провокациям «Белых касок» (например с постановочными химатаками в Хан-Шейхуне и Думе), а сам Катар в 2017 году был обвинен другими арабскими странами в финансовой поддержке террористических организаций.

Судя по всему, правительство Сирии не отрицает факт нанесения самого удара. Однако, если от него пострадали мирные жители, а не боевики в гражданском, то вина за их смерти и ранения целиком лежит на тех, кто решил разместить госпиталь на укрепленных позициях незаконных вооруженных формирований для того, чтобы ценой жизни невинных людей достичь своих политических целей. В то же время, присутствие SAMS и «Белых касок» тоже наталкивает на определённые мысли. Ведь буквально несколько дней назад Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике заявил о готовящейся провокации «Белых касок» с применением химического оружия в районе населенного пункта Китиан (который, к слову, находится всего в 9 км южнее Эль-Атариба). Очень вероятно, что подобная провокация действительно готовилась, но когда о ней стало известно, «Белые каски» и их начальники решили изменить формат: отказаться от применения химоружия, поменять место проведения и разместить на позициях боевиков объект, похожий на медицинский. Дальше дело за малым – дождаться, пока по этим позициям будет нанесен удар, а «Белые каски» и SAMS сделают все остальное.

(с)

Ох уж мне эти удары по мирным госпиталям, конвоям ООН и "химические атаки"…Годы идут, шаблоны пропаганды не меняются.

—