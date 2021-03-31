КГГА: О комендантском часе в Киеве пока речи нет. Но если ситуация будет ухудшаться, обсуждаться может что угодно

На официальных совещаниях в Киеве не обсуждался вопрос о введении комендантского часа в столице. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” сказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации, депутат Киевсовета от “Европейской солидарности” Владимир Прокопив.

“Может, кто-то и обсуждает введение комендантского часа, но на официальных совещаниях об этом пока речь не идет. Но если ситуация будет ухудшаться, то обсуждаться может что угодно. Всю самую свежую информацию в считанные минуты после совещаний мэр лично сообщает киевлянам. Информация от него самая свежая и актуальная. Он сегодня сказал обо всем, что обсуждалось”, – отметил собеседник.

Чиновник подчеркнул, что горсовет продолжит работу, несмотря на карантинные ограничения.

“Мы следим за ситуацией с распространением коронавируса. К общему докладу на пленарном заседании Киевского городского совета готовится директор департамента здравоохранения. Он даст максимально полные данные, и тогда уже горсовет будет принимать решения. На заседании будет идти речь о закупках вакцин и о доплатах медикам. Такие решения должны приниматься даже в условиях жестких карантинных ограничений. Киевгорсовет должен работать и принимать решения, без которых город не может жить, поэтому мы соберемся на заседание 8 апреля”, – резюмировал Прокопив.

31 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице будут усилены ограничительные меры, а сам карантин продлится до 16 апреля. В частности, с 5 апреля в городе закроют школы и детсады, руководителям предприятий рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу. Общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Газета “Сегодня” со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в Министерстве внутренних дел сообщила, что из-за “критической ситуации с ростом заболеваемости COVID-19” может быть введен полный запрет на передвижение по городу после 22.00.

По индикаторным показателям Минздрава Украины Киев является одним из 11 регионов “красной” зоны.

В Киеве за последние сутки подтвердили 1100 новых случаев коронавирусной инфекции, умерло 38 человек, выздоровело – 26. Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, в столичных больницах занято 79,4% коек, выделенных для пациентов с COVID-19, загруженность коек с кислородом держится на уровне 85,8%. Это самый высокий показатель в стране.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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