Марченко: МВФ не против индексации пенсий, но нам нужно показать компенсаторы

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью LIGA.net заявил, что Международный валютный фонд не против индексации пенсий в Украине.

“Они не против индексации, но нам нужно показать компенсаторы. Сейчас мы смогли их убедить, что такое политическое решение будет для нас хоть и болезненным, но не критичным: частично мы сможем компенсировать его за счет перевыполнения плана по налоговым поступлениям за первый квартал”, – отметил министр.

Он подчеркнул, что проведенная в марте индексация увеличила дефицит Пенсионного фонда.

“В целом это проблема, ведь средства были предусмотрены на несколько иные сроки индексации. Это создает определенный дефицит Пенсионного фонда, а значит, нам придется искать для этого решения. Цена вопроса – до 6 млрд грн. Конечно, с точки зрения социальной справедливости все правильно. Но для министра финансов это сложный вопрос”, – резюмировал Марченко.

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из пересчитанных пенсий повысили выплаты для 7,91 млн пенсионеров.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия МВФ начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

25 февраля официальный представитель Фонда Джерри Райс заявил, что миссия МВФ считает продуктивными дискуссии с Украиной, но некоторые вопросы остались нерешенными. Среди таких вопросов он назвал дефицит бюджета, фискальные риски, а также укрепление системы правосудия.

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