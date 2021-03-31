“Я тебя хлопну, сука, борода осыплется!”, “Уберите эту пьяную морду! Мразь пьяная”. Порошенко и другие нардепы поругались в Раде. Видео

На заседании 30 марта нардеп от “Слуги народа” Сергей Швец вышел к трибуне во время выступления экс-президента Петра Порошенко и продемонстрировал ему лист бумаги с надписью “Жму руку, обнимаю”. Таким образом он припомнил опубликованные летом прошлого года пленки, где якобы Порошенко разговаривал с президентом России Владимиром Путиным.

“Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках мира. Его там нет. У нас виноват Путин, а не украинские военные”, – отреагировал Порошенко.

После этого, во время выступления Геращенко, посвященного акции под Офисом президента, в зале начались шум и беспорядки. Швец повернулся к трибуне спиной, а нардеп от “Евросолидарности” Михаил Бондарь его развернул. Депутат от “Слуги народа” Юрий Камельчук пытался вмешаться в ситуацию, но в ответ Бондарь толкнул Камельчука. Тот сказал: “Я тебя сейчас хлопну…” Бондарь ответил: “Это я тебя сейчас хлопну! Еще раз хлопнешь – и я тебя хлопну, сука, борода осыплется!” На вопрос Бондарю: “Зачем было трогать (Швеца) руками?” – тот отвечает: “А чего он жопой повернулся? Женщина выступает! Зачем он это делает? Я сделал нормально замечание”.

Порошенко обвинил Швеца, что он пришел в Раду в нетрезвом состоянии. “И уберите эту выпившую, пьяную морду! Сделайте ему алкогольное тестирование. Пьяная морда приходит в парламент! Выйди из зала!” – воскликнул Порошенко. Он также назвал Швеца “алкоголиком” и, как слышно на видео, опубликованном журналистом Андреем Павловским, “пьяной мразью”. “Он же вас дискредитирует, посмотрите, каким он пришел: мразь пьяная”, – сказал экс-президент.

Геращенко также обвинила Швеца в том, что он пришел в парламент пьяным. “В первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины, и мы требуем по итогам сегодняшнего заседания: Нацполиции – провести алкогольный тест народного депутата по фамилии Ш.”, – с трибуны сказала она.

Швец опроверг обвинения в алкогольном опьянении, а позднее заявил, что его “травили”. Нардеп добавил, что сдал тест на алкоголь, и как только будут результаты, пообещал их обнародовать.

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Видео: FDF Channel / YouTube

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