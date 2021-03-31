“Ранили” Тищенко”. В “Слуге народа” выявили депутата, который делится информациией с Telegram-каналом “Темный рыцарь” – СМИ

Партия “Слуга народа” выявила депутата, который делился информацией с анонимным Telegram-каналом “Темный рыцарь”. Об этом НВ 31 марта сообщили источники.

Издание пишет, что во внутреннем чате “Слуги народа” от имени главы этой парламентской фракции Давида Арахамии распространили сообщение: “Коллеги, поступила информация, что наш коллега [нардеп от “Слуги народа”] Николай Тищенко был ранен на 87-м округе, предварительно ножевое – оказывается помощь”.

По данным НВ, через несколько минут это сообщение появилось на канале “Темный рыцарь”.

Позже Арахамия сообщил в партийном чате, что с Тищенко все в порядке, а сообщение было написано, чтобы выявить члена фракции, который сотрудничаетс с “Темным рыцарем”. Его имя вскоре опубликуют, пишет издание.

Пресс-секретарь парламентской фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук заявила в Facebook, что с Тищенко все хорошо.

https://www.facebook.com/Paliychuk.yulia/posts/5338696326205803

На канале “Темный рыцарь” после этого появилась серия сообщений, касающихся этого инцидента.

Среди прочего, автор канала написал, что “информацию сливает сам Арахамия”.

“Крыса Арахамия ищет крысу в чате. Это, наверное, в отдел знакомств. История с раненым Тищенко – это просто очень хитрый ход Арахамии. Что бы отвлечь подозрения от себя. Потому что сливает информацию в Telegram он”, – говорится в сообщении.

Издание Vesti.ua в Telegram заявило, что связалось по телефону с Тищенко.

“По его словам, никакого ножевого ранения не было, но в толпе его поцарапали чем-то похожим на шило. Так что, запущенная в официальном чате СН дезинформация родилась не на пустом месте”, – говорится в сообщении.

Осенью 2019 года появился Telegram-канал “Темный рыцарь”, который позиционирует себя как “Лига справедливости. Самые темные инсайды Зе-команды”. На него подписано более 100 тыс. пользователей. Арахамия заявлял, что “догадывается”, кто стоит за его появлением. Глава фракции признал, что часть информации, которую публикует “Темный рыцарь”, соответствует действительности.

Арахамия заявлял, что Telegram-канал “Темный рыцарь” ведут бывший член фракции “Слуга нарола”, сейчас внефракционный нардеп Александр Дубинский и его друзья.

Тищенко говорил, что Telegram-канал “Темный рыцарь” ведет группа журналистов, работающих на популярном украинском телеканале.

“Я знаю, кто “Темный рыцарь”, [депутат от партии “Слуга народа” Александр Куницкий] Саша тоже знает. Информацию дают многие, в том числе и депутаты. “Темный рыцарь” – это группа людей, у меня даже есть фамилии четырех или шести журналистов, они с одного популярного телевизионного канала”, – заявил Тищенко.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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