ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе не достигла согласия о прекращении огня с 1 апреля

Российская делегация в трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе проигнорировала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о прекращении огня с 1 апреля. Об этом говорится в Telegram украинской делегации.

Отмечается, что заседание ТКГ 31 марта прошло на уровне глав делегаций.

“Заседание началось с предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих”, – говорится в сообщении.

Предложение Кравчука поддержали спецпредставитель главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посол Халит Чевик.

Российская сторона предложение украинской делегации не поддержала. Следующее заседание ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе запланировано на 14 апреля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась.Штаб операции Объединенных сил (ООС) неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – говорил он.

26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области незаконные вооруженные формирования России открыли огонь по украинским позициям, в результате чего погибло четверо военнослужащих, включая подполковника Сергея Коваля, еще двое получили ранения. В день обстрела штаб ООС сообщал, что оккупанты вели огонь из минометов, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак уточнил, что украинские военные погибли возле Шумов в результате снайперского огня. Главнокомандующий ВСУ отмечал, что Россия наращивает военное присутствие возле границы с Украиной на юге, востоке и севере.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область отмечал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

30 марта во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель подчеркнули о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями. Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Украина готова к дискуссиям для прекращения огня на Донбассе “в любом формате и в любое время”, говорил ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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