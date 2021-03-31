 

Бренд Volkswagen представил изображения нового купе-кроссовера Taigo для Европы

31.03.2021, 20:36, Новости дня
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Немецкий бренд Volkswagen поделился рендерами нового компактного кроссовера под названием Volkswagen Taigo.

В частности, данная модель в дальнейшем поступит в продажу на европейском рынке. В базовой комплектации задействовали светодиодную оптику, цифровую панель приборов, а также ряд электронных ассистентов. Под капотом кроссовера Taigo применили бензиновый агрегат. Серийный выпуск паркетника наладят на испанском заводе.

Во всех комплектациях применили передний привод, а также модель получит усовершенствованную платформу MQB-AO. Эксперты предполагают, что новинка получит адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, а также 6 подушек безопасности. Стоимость компактного кроссовера пока не раскрыта.



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